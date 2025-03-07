'Лучшее, что я видел!' Экс-игрок сборной Англии рассказал, как Шевченко побил партнера по 'Челси'

Легендарный форвард киевского "Динамо" и итальянского "Милана" Андрей Шевченко во время выступлений за лондонский "Челси" жестко поставил на место одного из партнеров. Речь идет об израильском защитнике Тале Бен Хаиме, который во время тренировок постоянно грубо действовал против украинца.

Видео дня

Воспоминаниями об этом в эфире подкаста The Dressing Room поделился бывший футболист сборной Англии Уэйн Бридж, пишет talkSPORT. По его словам, после очередного инцидента с израильтянином Шевченко в буквальном смысле нокаутировал партнера по команде, в результате чего тот больше не позволял себе грубостей.

"Лучшее, что я видел, – это Шевченко и Таль Бен Хаим. Таль любил бросаться на партнеров. Между ними было несколько инцидентов и Шева его предупредил. И вот после очередного жесткого момента они оказались лицом к лицу. И Шева выбросил просто чумовую комбинацию. Это было нечто вроде джеба, кросса, хука, еще одного кросса. Бах, бах, бах! И все окончено. Талю пришлось наступить на горло своей гордости. И больше не подходить к Шеве!" – рассказал Бридж.

Отметим, что Шевченко выступал за "Челси" с 2006 по 2008 года, однако не вписался в концепцию тренера. Всего за лондонцев украинец отыграл 76 матчей, в которых отличился 22 раза.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) готовится к смене россиянина на Андрея Шевченко в одном из важных комитетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!