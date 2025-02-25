Украина вместо России: в УЕФА готовят кардинальное изменение

Президент Российского футбольного союза (УЕФА) Александр Дюков не будет переизбираться в члены исполкома Европейского футбольного союза (УЕФА). При этом на пост в важной структуре претендует легендарный форвард и глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. Шевченко вошел в список пяти кандидатов на два места в исполкоме УЕФА, которые смогут избраться на два года. Выборы состоятся 3 апреля на конгрессе организации, который примет сербская столица Белград.

Почетный президент РФС Александр Колосков в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" пожаловался на исключение России из исполкома УЕФА. Он также не смог ответить, почему кандидатура Дюкова отсутствует в списке.

"Мне неизвестно, по какой причине он не вошел в новый состав исполкома УЕФА. Но плохо, что его там не будет, потому что, находясь в составе исполкома, он мог очень много полезного сделать для РФС и страны в целом. Тут ответить только он сам может. Навскидку могут быть две причины. Либо он сам отказался по ряду причин. Либо просто президент УЕФА с ним переговорил, объяснил ему что‑то. Вдруг какие‑то сложности были бы при выборах с учетом обстановки, которая сейчас есть в Европе", – сказал Колосков.

Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александер Чеферин пожаловался на политическое давление, которое якобы не позволило вернуть российских юношей в международные турниры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!