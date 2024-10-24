Лучше сейчас перейти и остаться: врач-иммунолог объяснил, как перевод часов влияет на организм человека

В Украине снова в повестке дня вопрос перевода часов, который состоится в ночь на 27 октября. Врач-иммунолог Андрей Волянский говорит, что изменение времени может повлиять на организм человека.

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Он убежден, что Украине следует остановиться на зимнее время. Об этом Волянский рассказал в комментарии OBOZ.UA.

Перевод часов дважды в год, по словам Волянского, может иметь негативные последствия для здоровья. Изменения в спящем режиме вызывают физическое и эмоциональное разбалансирование. Это может проявляться в виде слабости, раздражительности и понижения производительности.

"Перевод раз в полгода влияет на человека вообще, и на иммунную систему в том числе – разбалансирование, слабость, раздражительность", – сказал он.

Врач подчеркивает, что наиболее оптимальным вариантом для Украины является переход на зимнее время и оставление на нем навсегда. Этот вариант поможет избежать стресса, вызванного постоянными сменами часов.

Следует отметить, что согласно принятому Верховной Радой законопроекту №4201, Украине предлагают перейти на зимнее время и остаться на нем постоянно.

Однако президент Владимир Зеленский не подписал документ. По словам инсайдеров, он выразил сомнения в экономической целесообразности этого решения. В частности, то, что перевод часов может повлечь финансовые потери в размере миллиардов гривен. Кроме того, лидер государства обратил внимание на петиции, с которыми выступали украинцы.

То есть закон может так и не вступить в силу.

Напомним, что против отмены перевода часов выступали члены Академии наук высшей школы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 27 октября 2024 года в 04:00 нужно перевести на один час назад – на 03:00, что даст всем дополнительное время сна.

– О том, как узнать точное время в интернете, с помощью мобильного и стационарного телефонов – читайте по ссылке.

– Переход на зимнее время может вызвать у многих людей дискомфорт и нарушение сна. Однако, благодаря правильному подходу, можно минимизировать негативные последствия.

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