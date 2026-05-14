Лучше лабрадора: кинолог назвал идеальную породу собак

Выбор правильной породы, которая соответствует вашему образу жизни, невероятно важен, поскольку не все собаки имеют одинаковые желания и потребности или черты характера. Лабрадоры являются лучшим вариантом для многих семей благодаря своей дружественной, общительной, но нежной натуре и высокому интеллекту.

Однако кинолог Уилл Атертон поделился в своем TikTok альтернативой – венгерской вислой. Такая же ласковая и умная, это очень энергичная порода, которая требует активного образа жизни, чтобы раскрыть в ней лучшие качества. Если их должным образом не стимулировать, это может привести к деструктивному поведению.

"Лично я считаю, что многим людям очень нравится идея иметь лабрадора, но, возможно, лабрадор немного скучный, потому что он такой популярный, поэтому мы вместо этого идем и заводим визлу, потому что она выглядит немного веселее и интереснее", – сказал специалист.

Он перечислил черты, которыми владельцы смогут наслаждаться в визле, но которых они "не получат" у лабрадора, такие как "насыщенность" и "гораздо больше драйва".

Кинолог объяснил, что визлы являются частью "коллекции" пород, известных по определению "охота, поиск, апорт", или, точнее, "собаки высокой репрессии". Это охотничьи псы, которых вывели для выполнения нескольких различных задач на охоте.

Этим собакам нужны постоянный выгул, дрессировка, четкая и структурированная дача команд. К тому же, их еще называют "липучками", потому что они очень сильно привязываются к своему хозяину.

"Они имеют тот же интеллект и мотивацию, которые люди любят в лабрадорах, но с несколько иной остротой. Для правильного человека они могут быть отличной альтернативой", – сказал эксперт.

При этом он предупредил, что перед тем, как завести такую собаку, подумайте, сможете ли вы обеспечить все ее потребности.

