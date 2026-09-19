Лучше избегать стресса и риска, особенно Близнецам, а Львам придется брать на себя ответственность: гороскоп на 19 сентября

В субботу, 19 сентября 2026 года, Луна в Козероге принесет в этот день спокойную атмосферу. Нам не захочется совершать крупные покупки или испытывать сильные волнения. Стоит отдохнуть, дать себе больше времени на восстановление сил. День не располагает к началу новых дел, лучше избегать стресса и риска.

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Астрологи советуют в этот день постараться оценить позитивные результаты различных событий, и мы почувствуем прилив сил.

Овен

Квадратная Луна придаст вам энергии, но не заставляйте себя делать то, чего вам сегодня не хочется. Вы будете немного замкнуты, и чрезмерно настойчивые вопросы некоторых друзей могут вас раздражать. Вы предпочтете заняться учебой или серьезными размышлениями. После обеда сходите на прогулку. Больше физических упражнений и свежего воздуха улучшат ваше настроение. Вы почувствуете, что делаете что-то хорошее для себя и вам не придется так сильно ни о чем беспокоиться.

Телец

Вам понравится встречаться с друзьями или гулять. Тригон Луны также благоприятствует хобби и творчеству. Возможно, вы вспомните незавершенные художественные проекты и вдохновитесь на занятие каким-нибудь творческим хобби. Если кто-то считает, что вы зря тратите время, не волнуйтесь. Самое главное – чтобы вы чувствовали себя удовлетворенными и провели приятный день.

Близнецы

Суббота будет хорошим днем, так как у вас появятся интересные темы для обсуждения. Друзья могут попросить у вас совета или посредничества по важному вопросу, и вы будете искать решения. Однако во второй половине дня сходите на свидание или прогуляйтесь. Пришло время поразмышлять о различных событиях и оставить позади то, что не приносит вам удовлетворения. Откройтесь любви и успеху, а Меркурий в тригоне принесет вам успех.

Рак

Вас ждет успешный день, хотя соединение Марса с Землей означает, что вы не со всеми согласитесь. Не скрывайте своего мнения, ведь вы имеете на него право. Если кто-то вас критикует, возможно, ему следует сначала задуматься о собственном поведении. Вам тоже следует сначала подвести итоги своих успехов, и только потом останавливаться на недостатках. Различные встречи окажутся успешными, но не заставляйте себя участвовать, если вам этого не хочется. Расслабьтесь, как вам удобно.

Лев

Секстиль Меркурия к вашему знаку заставит вас чувствовать себя комфортно в окружении людей. Обращайтесь к друзьям, у них наверняка найдутся интересные предложения. Только не расстраивайтесь, если ваши планы изменятся в последнюю минуту. Благодаря вашей быстрой реакции вы сможете адаптироваться к любой ситуации, и перемены пойдут вам на пользу. В любви возможны приятные сюрпризы, и кто-то обязательно вас заметит.

Дева

Тригон Луны к вашему знаку заставит вас тосковать по хорошей компании. Позвоните друзьям, у них наверняка найдутся интересные предложения. Только не расстраивайтесь, если ваши планы изменятся в последнюю минуту. Постарайтесь адаптироваться к ситуации, и, возможно, вам будет даже веселее. Приятные сюрпризы возможны в любви, но ищите новых знакомых и оставьте прошлое позади.

Весы

Рано утром вы решите заняться различными домашними делами. Квадрат Луны сделает вас довольно нетерпеливым. Вы потеряете терпимость к ошибкам и даже будете критиковать слабые идеи. Однако будьте осторожны, потому что не все будут такими же амбициозными, как вы, и ваши близкие, возможно, просто захотят отдохнуть в выходные. Днем займитесь хобби, и никто вас не потревожит. После обеда также благоприятно позаботиться о своем комфорте и здоровье.

Скорпион

Вы решите активно отдохнуть. Ваши идеи о захватывающих приключениях могут удивить ваших близких, особенно тех, кто немного ленив. Не все будут готовы к весне. Не беспокойтесь об этом и отправляйтесь туда, куда хотите. Спорт сегодня пойдет вам на пользу, а Венера в соединении советует отвлечься от проблем хотя бы на мгновение.

Стрелец

Вы решите сосредоточиться на комфорте и придумаете отличные идеи для обустройства своей квартиры. Если вы быстро наведете порядок, то удивитесь, сколько всего сможете сделать сегодня. После того, как вы справитесь со сложными задачами, отпразднуйте свои успехи, вместо того чтобы искать новые дела. Вечера идеально подходят для чтения книг или просмотра фильмов, стоит заняться чем-нибудь интересным.

Козерог

Соединение Луны с вашим знаком зодиака предвещает очень интересный день. Вы почувствуете прилив энергии и готовность к выполнению важных задач. Возможно, вы также добьетесь чего-то, что вам дороже, или найдете способ этого достичь, поскольку квадрат Меркурия принесет вам хорошие идеи. Если вы ищете вдохновение, обратитесь за советом к кому-нибудь помоложе, и вы измените свой взгляд на сложные вопросы. Просто не торопитесь и планируйте свои действия, и никто вас не победит.

Водолей

Мир и безопасность будут для вас важны, но люди будут докучать вам своими проблемами под любым предлогом. Сохраняйте спокойствие, не позволяйте никому вас запугивать или манипулировать вами, потому что проблемы можно решить. Послеобеденное время благоприятно для встреч, но только с друзьями, которым вы доверяете. Если вам кто-то не нравится, не тратьте на него время, потому что при квадратуре Венеры вам нужны красота и покой.

Рыбы

Вы решите меньше нервничать. Вы сможете расслабиться, если перестанете слишком сильно беспокоиться о незавершенных делах или чужих придирках. Чтобы быстро улучшить настроение, займитесь искусством, хобби или спортом. Также стоит восстановить силы, укрепить здоровье и правильно питаться. Послеобеденный сон пойдет вам на пользу; не жертвуйте сегодня собой ради других.

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