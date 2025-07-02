Лубинец рассказал, сколько сотрудников ТЦК были привлечены к админответственности

Более 50 сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) были привлечены к административной ответственности за нарушение прав во время мобилизации. С начала 2025 года поступило 2 тысячи соответствующих обращений от граждан.

Видео дня

Об этом на брифинге в среду, 2 июля, рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По словам омбудсмена, в 2025 году он получил 2 тыс. обращений о нарушении прав во время мобилизации.

Государство рассматривает такие обращения в рамках защиты украинцев в секторе безопасности и обороны.

"В защиту прав граждан Украины в секторе безопасности и обороны мы рассматриваем обращения от граждан Украины о нарушениях их прав во время мобилизации", – сказал Лубинец.

По словам омбудсмена, более 50 работников ТЦК привлекли к админответственности.

Кроме того, Лубинец рассказал, что на этом же направлении работы сейчас появляется "достаточно большое количество обращений от граждан Украины, которые находятся физически на временно оккупированной территории Украины, с просьбой помочь физически выехать с территории Украины".

"Не могу раскрывать много деталей, но скажу откровенно, что на сегодня у нас более-менее построен алгоритм, каким образом мы действуем, кого привлекаем, как восстанавливаем документы, как физически прорабатываем логистические маршруты и физически возвращаем граждан Украины разных категорий в Украину", – сказал он.

Прежде всего это осуществляется через пункт пропуска в Волынской области на границе между Украиной и Беларусью.

"А также у нас есть положительные случаи, когда мы эвакуировали граждан Украины через территорию третьих стран", – сказал омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июля в ГБР информировали, что в Днепре работник ТЦК "продал" представителям футбольной команды "защиту" от мобилизации. Обвинение направлено в суд, фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!