В Днепре работник ТЦК 'продал' представителям футбольной команды 'защиту' от мобилизации и поплатился: чем все закончилось

В Днепре сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении работника ТЦК, который "продал" представителям футбольной команды "защиту" от мобилизации. На данный момент обвинительный акт направлен в суд.

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Об этом сообщили на сайте ГБР. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации правоохранителей, военнослужащий угрожал знакомому тренеру местной любительской футбольной команды мобилизацией и предлагал "помочь" за 2 тысячи гривен. Он утверждал, что имеет доступ к незаполненным бланкам повесток с печатями и подписью военного комиссара, которые якобы можно использовать для избежания призыва, предъявляя их на блокпостах.

Позже он предложил аналогичную "услугу" для всей футбольной команды, которая собиралась выезжать на матч в другой город. Общая сумма, которую он получил от игроков, составила 35 тысяч гривен. Фигуранта задержали во время передачи средств.

По данным следствия, мужчина был членом группы оповещения и вместе с другими работниками территориального центра комплектования получал повестки для вручения призывникам. Часть из них он присваивал и впоследствии продавал за деньги.

Ему инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и конфискация имущества.

Напомним, в Донецкой области ГБР разоблачило командира батальона одной из воинских частей. Он организовал незаконную выплату боевых надбавок бойцам, который находились в тылу, на сумму почти 1 млн гривен. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, на Днепропетровщине разоблачили депутата облсовета, которая фиктивно проходила службу в рядах ВСУ. Женщина "служила" в части своего знакомого на нескольких различных должностях и незаконно получила выплаты на более чем 200 тысяч гривен.

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