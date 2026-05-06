Лубинец призвал признать преступлением против человечности милитаризацию оккупантами украинских детей

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о необходимости признать системную милитаризацию детей на оккупированных РФ территориях преступлением против человечности. С таким призывом он обратился к правоохранительным органам Украины, международному сообществу и Международному уголовному суду.

Об этом Лубинец написал в Telegram. Также надо обеспечить неотвратимую ответственность виновных. "Те, кто отобрал у детей детство, должны ответить перед законом", – подчеркнул омбудсман.

Что оккупанты делают с детьми на ВОТ

На временно оккупированных территориях Украины годами продолжается милитаризация детей – она до сих пор остается безнаказанной. Десятки тысяч маленьких украинцев вынуждены расти в мире пропаганды, страха и навязанных РФ военных нарративов.

То, что должно было бы быть их неотъемлемым правом на образование, враг превратил в инструмент агрессии. Школы стали площадками подготовки к войне, а кадетские классы воспитывают покорность, а не детскую любознательность.

Начиная с 2014 года милитаризация образования охватывает все больше детей. По данным Йельского университета, с февраля 2022 года украинские дети перемещены по меньшей мере в 210 заведений в России и на ВОТ Украины.

В 62% из них детей подвергают культурной, патриотической и военной пропаганде, а в 19% – проводят военную подготовку, включая боевые учения, парады и работу с беспилотниками. Это является грубым нарушением международного гуманитарного права и преступлением против украинских детей.

"Их заставляют вступать в милитарные и псевдопатриотические организации по типу "Юнармии", "Орлят России", "Воин", "Зарница 2.0". А 17 февраля на территории Луганской области отмечали так называемый день российского кадета", – отметил Лубинец.

Более того, милитаризация украинских детей на ВОТ приобретает новые формы. В частности, с 1 сентября в школах временно оккупированных Донецка, Макеевки, Докучаевска и Мариуполя для учеников пятых классов введут так называемые казачьи классы как обязательную часть школьной программы. Это является сознательной продуманной политикой и стратегией войны, которую проводит РФ.

"Сейчас эти действия остаются без надлежащей правовой оценки. Системная милитаризация украинских детей на ВОТ является беспрецедентной в современной истории. Как мир может и дальше молчать перед лицом этого преступления? Молчание – это соучастие в преступлении против детей", – подчеркнул уполномоченный по правам человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине заочно будут судить заместителя министра науки и высшего образования страны-агрессора России Андрея Омельчука. Российскому чиновнику предъявлены обвинения в милитаризации детей и уничтожении украинской идентичности.

