Листья на огурцах пожелтели и засыхают: как "оживить" растения

Пожелтение листьев у огурцов — проблема, с которой сталкиваются многие садоводы. Однако это не всегда является результатом поражения патогенами. Часто изменение цвета листьев свидетельствует о том, что растение находится в состоянии стресса.

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Это может быть связано с неблагоприятными условиями, такими как чрезмерно влажная почва или, наоборот, чрезмерно сухие корни. Пожелтение листьев также происходит из-за чрезмерных колебаний температуры и холодных ночей. Причиной также может быть повреждение корней или дефицит питательных веществ, пишет OBOZ.UA.

Часто то, как желтеют листья, может указывать на причину проблемы. Если это явление наблюдается на старых листьях, это может свидетельствовать о дефиците питательных веществ. Если это происходит после сильных дождей, длящихся несколько дней, важно проверить влажность почвы и состояние корней огурца.

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Не каждый случай пожелтения листьев требует использования сильнодействующих средств. После определения причины мы можем использовать средства, которые помогут растению восстановиться. Если проблема не вызвана запущенной болезнью, могут помочь домашние средства, в частности опрыскивание разбавленной перекисью водорода .

Это эффективный метод, поскольку перекись водорода разлагается на кислород и воду, поэтому она может сдерживать рост некоторых микроорганизмов, появляющихся на листьях, а также улучшить гигиену растений. Для проведения этого опрыскивания нам понадобится 1 литр воды и 100 мл 3% перекиси водорода.

Смешайте эти ингредиенты и перед первым применением протестируйте средство на одном листе и подождите 24 часа. Помните, что этот раствор следует применять только утром или вечером и избегать попадания прямых солнечных лучей.

Однако следует помнить, что перекись водорода не заменяет надлежащего ухода за огурцами. Если пожелтение вызвано дефицитом питательных веществ, чрезмерно влажной почвой или поврежденными корнями, одного только опрыскивания будет недостаточно для решения проблемы. Наилучших результатов можно достичь, сочетая правильный полив, удобрения и домашние средства, способствующие регенерации растений.

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