Лидеры и двигатели перемен: четыре кардинальных знака зодиака

Кардинальные знаки зодиака в астрологии – это Овен, Рак, Весы и Козерог. Они известны своей способностью противостоять невзгодам, проявлять инициативу и добиваться успеха в своих начинаниях.

Эти люди постоянно становятся победителями, даже сталкиваясь со сложными вызовами. Благодаря своему решительному настрою они эффективно выполняют задачи и добиваются успеха в любой работе, за которую берутся, пишет OBOZ.UA.

Термин "кардинал" относится к "первичной" силе и происходит от латинского слова "cardinalis", что означает "ключевой". В астрологии кардинал относится к модальности или энергетическому влиянию, связанному со знаками зодиака Овна, Рака, Весов и Козерога. Существует один кардинальный знак каждой зодиакальной стихии: Огонь, Вода, Воздух и Земля. Поэтому каждый знак имеет разные характеристики: Овен страстный, Рак эмоциональный, Весы подчеркивают справедливость, а Козерог сосредоточен на деловых вопросах.

Овен

Овны известны своей врожденной целеустремленностью и высокой энергией, часто берут на себя больше обязанностей, чем любой другой знак, и выполняют задачи с максимальной скоростью. Однако их быстрая натура – как первый знак зодиака и представитель стихии огня – иногда может сделать их импульсивными. Их прямой стиль общения усиливает это впечатление. Но как только вы заглянете за поверхность их уникальной личности, вы обнаружите, что они способны глубоко любить и быстро действовать, когда чувствуют правильную атмосферу.

Рак

Рак – второй кардинальный знак и первый водный знак в зодиакальном колесе. Люди, рожденные под этим знаком, часто сентиментальные и нежные, нередко идут на все, чтобы защитить себя и своих близких от вреда, даже если это означает быть немного темпераментными. Этот заботливый знак всегда показывает себя с наилучшей стороны, особенно в профессиональной сфере. Раки могут заботиться и поддерживать тех, кто им небезразличен, даже справляясь с собственными трудностями, потому что они могут справиться со многими трудностями. Однако мудро не стоять им на пути, потому что рак может и будет сопротивляться, если его слишком сильно завести.

Весы

Весы – третий кардинальный знак зодиака, представленный стихией воздуха. Они – мыслители, которые находят общий язык, позволяя другим быть беспристрастными. Весы имеют сильное чувство справедливости, что обеспечивает мудрость и понимание того, что правильно. Как этический знак, они также являются артистическими, под влиянием Венеры. Эта связь с Венерой позволяет Весам оценивать тенденции и то, что считается популярным и привлекательным. Они прекрасно общаются и формируют партнерские отношения, которые выдерживают испытание временем, что делает их важными для того, как мы относимся к другим и строим связи.

Козерог

Как последний кардинальный знак зодиака и земной знак в астрологическом колесе, Козероги склонны демонстрировать определенную жесткость, которая побуждает их как упорно работать, так и упорно отдыхать. Морские козлы, которых часто считают самыми упрямыми среди знаков, глубоко преданы своим стремлениям, что делает их вряд ли они сойдут с протоптанного пути. Однако Козероги также имеют заметные сильные стороны. Они часто преуспевают как генеральные директора, легко поднимаясь по карьерной лестнице, и они склонны быть рефлексивными и сентиментальными личностями. По своей сути они сострадательны, даже если их суровое поведение поначалу бросается в глаза. Их забота о других глубока, поэтому они могут быть особенно строгими с теми, кого любят или в которых видят потенциал.

