Лежал на краю проруби: в Луцке чрезвычайники спасли лебедя из ледяной ловушки. Фото

В Луцке чрезвычайники спасли лебедя, оказавшегося в ледяной ловушке в водоеме. О том, что птица попала в беду, спасателям сообщили неравнодушные прохожие.

Подробности рассказали в Telegram-канале ГСЧС Украины. Там также обнародовали фотографии спасательной операции.

Птица могла замерзнуть в воде

Как выяснилось, обессиленная птица была обнаружена на реке Стырь в Центральном парке имени Леси Украинки. Она неподвижно лежала на краю проруби почти посреди реки.

"Люди вызвали спасателей, которые осторожно высвободили обледеневшего лебедя из ледяной ловушки, не причинив ему вреда", – говорится в сообщении.

После спасения птицу доставили в Луцкий зоопарк, где ее осмотрят специалисты и обеспечат необходимый уход.

Какая опасность подстерегает лебедей, кроме обледенения

Стоит отметить, что часто люди кормят этих красавцев хлебом, не подозревая, что это для них смертоносная пища. Ученые объясняют это тем, что во время пищеварения хлеб в желудке птиц превращается в квас, который подкисляет пищеварительную систему, вызывая диарею и серьезные заболевания, в частности ацидоз желудка или синдром "крыльев ангела". У взрослых птиц это неизлечимо, из-за чего крылья растут вверх, что затрудняет полет и может привести к смерти.

В хлебе содержится большое количество соли, что вредит птицам и нарушает водный баланс их организма. Кроме того, хлеб приводит к дефициту питательных веществ, ослабляет иммунитет, вызывает болезни, что может закончиться смертью.

Напомним, на Днепропетровщине спасатели помогли лебедю, который застрял на ледяной поверхности водохранилища. Птица примерзла крыльями ко льду и не могла самостоятельно освободиться.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кропивницком занесенного в Красную книгу Украины лебедя спасли из ледяной ловушки. Птица примерзла ко льду из-за перебитого крыла и не могла самостоятельно освободиться.

