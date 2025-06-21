Лето в разгаре: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 22 июня

В воскресенье, 22 июня, погода в Украине будет по-летнему жаркой. Осадков в основном не прогнозируется, но возможна переменная облачность.

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Такой прогноз дали в "Укргидрометцентре". Днем в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами грозы.

"Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°С. Днем 19-24°С, на юге и юго-западе страны до 27°С", – говорится в сообщении синоптиков.

Кроме того, они сделали предупреждение о пожарной опасности в Украине.

"21-23 июня в Украине, кроме большинства северных, 21-22 июня Ровенской, Житомирской, 23 июня и Харьковской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", – резюмируют в "Укргидрометцентре".

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха мая в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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