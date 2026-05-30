'Лето начнется по графику': синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине. Карта

В последние дни календарной весны Украину накрыла дождливая погода, которая также сопровождается существенным похолоданием. Впрочем, такая синоптическая ситуация продержится недолго: уже 1 июня к нам придет потепление.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она подчеркнула, что лето придет "по графику".

"Дорогие граждане, не грустите и не впадайте в синоптическое отчаяние. Лето начнется по графику! Уже 1-го июня, в понедельник, можно будет раскрутить и забросить эти противные плащ-свитер-пуховик подальше с глаз, и начать жмуриться от солнца, и греться на нем же", – говорится в сообщении.

По прогнозу синоптика, уже в ближайшее время в Украину придет потепление, и температура воздуха наконец достигнет долгожданных +20 градусов.

В то же время сегодня, 30 мая, и завтра, 31 мая, еще сохранится прохладная и влажная погода, поэтому украинцам придется немного потерпеть до стабильного тепла.

Погода на воскресенье, 31 мая

По информации сайта "Укргидрометцентр", в воскресенье, 31 мая, в Украине прогнозируется прохладная и преимущественно дождливая погода. Почти на всей территории ожидается переменная облачность с кратковременными дождями.

В восточных областях и местами в центре и на юге прогнозируются грозы.

Западные области самые теплые, ночью там +12 – +10 градусов, днем воздух прогреется до +18 – +20 градусов, а на Закарпатье – до +20 – +22 градусов.

На севере и в центре ночью +8 – +6 градусов, местами до +9 – +7 градусов, а днем температурные отметки будут колебаться в пределах +14 – +16 градусов, а в Кропивницком до +17 +19 тепла.

В восточных областях ночью прохладно – +8 – +6 градусов, днем – +14 – +16 тепла.

В южных областях и Крыму ночью +6 – +12 градусов днем столбики термометров покажут +16 – +18 градусов, в Одессе – до +18 – +20 тепла.

Погода на понедельник, 1 июня

В понедельник, 1 июня, в Украине ожидается умеренное потепление, однако во многих регионах сохранится дождливая погода и грозы.

В частности, зона активных грозовых дождей сместится на юго-восток и восток страны. Осадки прогнозируют в районе Харькова, Днепра, Запорожья, Донецка, Луганска, Херсона, а также в Крыму. Небольшие дожди пройдут на западе и на севере.

В большинстве центральных областей и в Одесской области – переменная облачность без существенных осадков. Воздух прогреется немного сильнее по сравнению с предыдущими днями.

В западных областях ночью +12 – +10 градусов, днем комфортные +18 – +20 тепла, на Волыни, Львовщине и Закарпатье до +20 – +24 градусов.

На севере и в центре ночная температура будет колебаться от +7 – +5 градусов до +9 – +7, днем столбики термометров поднимутся до +18 – +20 тепла, в Кропивницком до +19 – +21.

В восточных областях ночью +8 – +6 градусов, на Луганщине +9 – +7, днем из-за грозового фронта будет несколько свежее – от +15 – +17 градусов до +16 – +18 градусов.

На юге и в Крыму ночью +12 – +10 градусов, днем воздух прогреется до +18 – +20 тепла, в Одесской и Николаевской областях – до +20 – +22 градусов.

Напомним, в конце мая погода сделала настоящий синоптический "сюрприз" в Карпатах. В горах ударил мороз и выпал снег. По словам местных, такая погодная картина не является чем-то необычным для этого региона.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне синоптик Наталья Диденко рассказала, что в последние выходные весны почти всю территорию Украины накроют дожди и грозы. В большинстве регионов температура днем будет держаться на уровне от +12 до +17 градусов, а местами будет еще ниже. Также похолодание будет сопровождаться порывистым северо-западным ветром.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!