Лето близко, но... Диденко спрогнозировала дожди в Украине уже с понедельника, 11 мая

С понедельника, 11 мая, в Украине ожидаются дожди. Кроме того, в ряде регионов также прогнозируются периодические грозы.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, в разных частях страны сохранятся осадки, а температура будет колебаться.

В понедельник вероятнее всего будет дождливо на востоке Украины, а также в Сумской, Запорожской, Полтавской и Черкасской областях. На остальной территории Украины существенных осадков синоптик не прогнозирует. Однако, исключением может стать Закарпатье, где возможен дождь.

Температура воздуха будет неравномерной: на западе страны она будет подниматься от +20 до +24 градусов. В Сумской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается от +17 до +19 градусов. В целом по Украине термометры покажут от +18 до +22 градусов.

В Киеве 11 мая осадки маловероятны, а температура воздуха составит от +18 до +19 градусов.

По прогнозу Диденко, повышение температуры ожидается ориентировочно после 18-19 мая.

"Далее по неделе температура воздуха будет испытывать колебания, будет умеренно тепло или свежее, периодические дожди", – прогнозирует специалист.

Напомним, в Украину вскоре придет циклон, который принесет дожди с грозами, немного уменьшив температурные показатели. Подобные умеренные температуры будут держаться в Украине в течение следующих 3-7 дней, но сильно холодать не будет.

