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Летняя галета с клубникой за считанные минуты: рецепт самого быстрого десерта к чаю

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт десерта

Один из самых вкусных и легких десертов – галета. Готовить их можно с разными ягодами, а главное – тесто для десерта самое простое – песочное. 

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Ягодная галета

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной галеты с клубникой и сахаром, которая очень просто готовится. 

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • 200 г муки
  • 50 г сахара
  • щепотка соли
  • 0,5 ч.л ванильного экстракта/ванилина
  • 100 г сливочного масла
  • 50 мл холодной воды

Для начинки:

  • 3 ст.л сухарей
  • 100-150 г клубники
  • желток
  • сахар, миндальные хлопья

Способ приготовления: 

1. В чашу отправляю муку, соль, сахар, ванильный экстракт и сливочное масло. Перемешиваю 2 минутки и вливаю холодную воду. Замешиваю тесто на невысокой скорости еще 2-3 минуты, формирую шарик, перекладываю в пакетик и отправляю в холодильник на 10-15 минут.

Тесто для десерта

2. Клубнику нарежьте слайсами.

Клубника для десерта

3. Тесто раскатываю на пергаменте в тонкий пласт, середину присыпаю сухарями и выкладываю клубнику. Заворачиваю края, смазываю желтком и присыпаю сахаром и миндальными хлопьями.

Приготовление десерта

4. Отправляю в разогретую до 180 С духовку на 30-35 минут.

Сколько выпекать десерт

Подавайте горячей, с мороженым! 

Готовый десерт

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