Летняя галета с клубникой за считанные минуты: рецепт самого быстрого десерта к чаю

Один из самых вкусных и легких десертов – галета. Готовить их можно с разными ягодами, а главное – тесто для десерта самое простое – песочное.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной галеты с клубникой и сахаром, которая очень просто готовится.

Ингредиенты:

200 г муки

50 г сахара

щепотка соли

0,5 ч.л ванильного экстракта/ванилина

100 г сливочного масла

50 мл холодной воды

Для начинки:

3 ст.л сухарей

100-150 г клубники

желток

сахар, миндальные хлопья

Способ приготовления:

1. В чашу отправляю муку, соль, сахар, ванильный экстракт и сливочное масло. Перемешиваю 2 минутки и вливаю холодную воду. Замешиваю тесто на невысокой скорости еще 2-3 минуты, формирую шарик, перекладываю в пакетик и отправляю в холодильник на 10-15 минут.

2. Клубнику нарежьте слайсами.

3. Тесто раскатываю на пергаменте в тонкий пласт, середину присыпаю сухарями и выкладываю клубнику. Заворачиваю края, смазываю желтком и присыпаю сахаром и миндальными хлопьями.

4. Отправляю в разогретую до 180 С духовку на 30-35 минут.

Подавайте горячей, с мороженым!

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