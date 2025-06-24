Летняя галета с клубникой за считанные минуты: рецепт самого быстрого десерта к чаю
Один из самых вкусных и легких десертов – галета. Готовить их можно с разными ягодами, а главное – тесто для десерта самое простое – песочное.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной галеты с клубникой и сахаром, которая очень просто готовится.
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 50 г сахара
- щепотка соли
- 0,5 ч.л ванильного экстракта/ванилина
- 100 г сливочного масла
- 50 мл холодной воды
Для начинки:
- 3 ст.л сухарей
- 100-150 г клубники
- желток
- сахар, миндальные хлопья
Способ приготовления:
1. В чашу отправляю муку, соль, сахар, ванильный экстракт и сливочное масло. Перемешиваю 2 минутки и вливаю холодную воду. Замешиваю тесто на невысокой скорости еще 2-3 минуты, формирую шарик, перекладываю в пакетик и отправляю в холодильник на 10-15 минут.
2. Клубнику нарежьте слайсами.
3. Тесто раскатываю на пергаменте в тонкий пласт, середину присыпаю сухарями и выкладываю клубнику. Заворачиваю края, смазываю желтком и присыпаю сахаром и миндальными хлопьями.
4. Отправляю в разогретую до 180 С духовку на 30-35 минут.
Подавайте горячей, с мороженым!
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