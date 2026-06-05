Возможны грозы: синоптик дала прогноз на выходные в Украине. Карта

Выходные 6-7 июня в Украине будут по-летнему теплыми с температурой воздуха от +22 до +27 градусов. В то же время в ряде регионов синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, а в Киеве осадки возможны в оба выходных дня.

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Самые высокие температурные показатели ожидаются на юге страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Погодные условия на выходных будут оставаться комфортными для начала лета. По прогнозу, дневная температура воздуха по стране составит от +22 до +27 градусов. Свежее будет в западных областях, тогда как самая теплая погода ожидается в южных регионах.

Кратковременные дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в западных и северных областях, а также в Винницкой области. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют, хотя местами возможны незначительные кратковременные дожди.

В столице суббота будет теплее – температура поднимется до +26 градусов. В воскресенье ожидается небольшое снижение температуры до +23 градусов. По словам синоптика, периодические дожди возможны в Киеве как 6, так и 7 июня.

Погода будет оставаться комфортной и типичной для начала лета, а сезонные фрукты постепенно сменяют друг друга на украинских столах – клубника уже активно уступает место черешням.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в пятницу, 5 июня, преимущественно по всей территории Украины ожидаются дожди, местами с грозами. На остальной территории ожидается преимущественно облачная с прояснениями погода.

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