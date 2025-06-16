Летнее солнцестояние: точная дата и время в 2025 году

Летнее солнцестояние – астрономическое явление, которое ежегодно происходит в июне, когда Солнце достигает наивысшей точки над горизонтом в Северном полушарии. В 2025 году этот момент приходится на 21 июня и произойдет в 05:41 по киевскому времени.

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Солнцестояние определяется положением Земли на орбите и максимальной ориентацией ее оси в сторону Солнца. Детали об этом астрономическом событии читайте в материале OBOZ.UA.

Что такое летнее солнцестояние

Это явление происходит каждый год в один из дней между 20 и 22 июня, когда Солнце достигает своей наивысшей точки над горизонтом в Северном полушарии. Оно "зависает" над Тропиком Рака в зените лишь на мгновение.

И хотя название "Тропик Рака" сохранилось, на самом деле точка солнцестояния давно уже переместилась – еще с 1988 года она соответствует созвездию Тельца. Все из-за прецессии – медленного "качания" земной оси, которая меняет звездный фон астрономических событий.

Почему дата солнцестояния меняется

Мы привыкли считать 21 июня "датой солнцестояния", однако это не правило. Солнцестояние может произойти и 20-го, и 22-го июня - в зависимости от:

разницы между календарным и астрономическим годом (365 дней против 365,2422),

високосных лет,

вариаций орбиты,

и даже положения Земли на эллиптической траектории.

В 1975 году солнцестояние наступило 22 июня. В следующий раз это случится только в 2203 году.

Сколько продлится самый длинный день в городах Украины

Украина встретит солнцестояние в 05:41 по киевскому времени.

Световой день во время солнцестояния тем длиннее, чем севернее расположено место. Так, 21 июня 2025 года в Киеве продолжительность дня составит ориентировочно 16 часов 27 минут, в Чернигове – 16 часов 38 минут, а в Одессе – около 15 часов 49 минут.

В северных широтах, за Полярным кругом, в этот период наступает полярный день – Солнце может не заходить за горизонт в течение нескольких недель или даже месяцев. В городах севера Украины рассвет начнется около 04:45, а закат – после 21:10.

Как солнцестояние наблюдали в древности

До появления часов и календарей люди ориентировались на небо. И летнее солнцестояние – одна из важнейших точек этого небесного цикла.

Стоунхендж в Великобритании построили так, чтобы в день солнцестояния первые лучи восхода падали точно между камнями.

Древние астрономы мерили тень гномонами – вертикальными стержнями. В более поздние времена использовали камеру-обскуру, чтобы спроецировать изображение Солнца и безопасно измерить его расположение.

Для многих цивилизаций этот день означал начало нового аграрного цикла, обновление, празднование лета.

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