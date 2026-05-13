Летал на вертолете в окруженный Мариуполь и прошел плен: что известно о мужчине, который бросил яйцом в Ермака. Видео

В бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака, который шел по улице Киева после заседания Высшего антикоррупционного суда швырнули сразу два яйца. Свою атаку яйцами молодой человек сопровождал руганью в адрес бывшего высокопоставленного чиновника. Попасть в Ермака не удалось, однако мужчину все равно задержали правоохранители.

Так или иначе, "нападение" на экс-клава ОП сразу стало вирусным в сети. На видео ниже можно увидеть, что попасть яйцами в Ермака пытался бывший военнопленный Виктор "Лелека" Лахно. OBOZ.UA напомнил, кто этот человек.

"Нападение" на Ермака

Из видео можно сделать вывод, что "нападающий" готовился к акции. Виктор целенаправленно шел за бывшим главой ОП, выкрикивая в его адрес оскорбительную брань.

Сам Ермак, в его честь, вообще никак не отреагировал на нападение, только ускорил шаг.

А "нападающему" помешал другой молодой человек спортивного телосложения, который назвался "обычным прохожим".

Впоследствии на место инцидента прибыла полиция. Виктор не убегал от полиции и дал объяснения правоохранителям. Он объяснил свой поступок неприязнью к Андрею Ермаку, которого назвал"человеком, который зарабатывал на войне и во время войны".

Также Лелека обвинил бывшего чиновника в том, что последний"пиарился на теме пленных".

Что известно о Лелеке

Несмотря на свой возраст, Виктор – ветеран войны, "азовец", который находился в плену, а теперь занимается общественной деятельностью.

Напомним, что это именно благодаря ему среди других пленных, вернувшихся домой, был идентифицирован предатель, который согласился на сотрудничество с россиянами и даже пытал украинцев.

Боец из Запорожской области Виктор Лахно партизанил в оккупации, совершил авиапрорыв в окруженный Мариуполь и провел 13 месяцев в российском плену.

25-летний парень на момент полномасштабного вторжения находился в Бердянске. В первый же день он взял документы и пошел в местный военкомат. Ему сказали прийти на следующий день, но на следующее утро на улицах города не было ни полиции, ни Нацгвардии, а когда он пошел в военкомат – здание оказалось пустым.

Оборона Мариуполя

Виктор собрал самые необходимые вещи и поехал в свой родной поселок. Некоторое время партизанил в Запорожье, пока не услышал информацию, что собирают желающих на деблокаду Мариуполя. Лелека стал одним из трех добровольцев.

Ребят посадили в вертолет в Днепре, дали броню и автоматы. Они трое должны были быть в подчинении "Азова". Таким образом, Лелека в апреле был в Мариуполе, в течение определенного времени занимал огневой рубеж и стрелял по оккупантам, которые направлялись в их сторону. Был ранен, и прооперирован в одном из бункеров Азовстали.

Оборона Мариуполя продолжалась 86 дней. После ожесточенных боев, по приказу высшего военного командования, защитники Мариуполя вышли из Азовстали. Виктор "Лелека" Лахно вышел из Азовстали 17 мая.

В плену Виктора держали в печально известной Еленовке – там юноша пробыл в течение четырех месяцев, потом его перевели в Горловку. Первые восемь месяцев родители парня не знали, где он. Его родные узнали о плене уже, когда начались обмены.

Вернуться домой Виктору повезло только в 2024 году. Это произошло 17 июля, когда из российского плена вернулись еще 95 украинцев

Дело Ермака

Напомним, 12 мая ВАКС начал рассмотрение слушания об избрании меры пресечения для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермакау делу о вероятном участии в схеме легализации средств.

За сутки рассмотрения судьи не справились. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивают на взятии Ермака под стражу.

Также OBOZ.UA сообщал, украинские правоохранители сообщили о подозрении еще шестерым причастным к отмывании более 460 млн грн путем возведения коттеджного городка "Династия" в элитном селе Козин в пригороде Киева. Среди них – экс-вице-премьер Алексей Чернышов и подсанкционный бизнесмен Тимур Миндич. По тому же делу "проходит" экс-руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак.

