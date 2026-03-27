Леопардовые яйца на Пасху: как сделать трендовые крашанки к празднику

С такими яйцами ваша Пасхальная корзина будет самой яркой. К тому же, вы точно будете в тренде, сделав такие пасхальные яйца.

Это именно тот случай, когда получаешь удовольствие не только от результата, но и от процесса, рассказала в своем Instagram кулинарка Валерия Матрохина.

Как сделать леоперадовые пасхальные яйца

Сначала протираем яйца уксусом, чтобы убрать надписи, и отвариваем их.

Далее понадобятся: салфетка с принтом, ножницы, кисточка и немного молока.

Вырезаем рисунок, снимаем верхний слой салфетки, если она двухслойная и "приклеиваем" рисунок молоком – салфетка легко и аккуратно ложится на яйцо.

Ваши леопардовые крашанки – готовы!

