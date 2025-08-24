Ленивые вареники, которые не будут распадаться: делимся рецептом удачного теста
Ленивые вареники – идеальный вариант блюда для завтрака. И к тому же готовятся они 10 минут. Все что нужно – сделать не слишком жидкое тесто, для этого нужен жирный творог и немного муки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников из творожного теста.
Ингредиенты:
- 200 г. творога
- 1 яйцо
- 2-3 ч.л. сахара
- ванильный экстракт/сахар
- 4-5 ст.л. муки
Способ приготовления:
1. В миске соединяем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.
2. Перекладываем тесто на присыпанную мукой дощечку и корректируем из него колбаску, делим ее на одинаковые кусочки или можно сформировать шарики.
3. Воду предварительно доводим до кипения и уменьшаем огонь до среднего, она не должна сильно кипеть. Отправляем вареники в кастрюльку, как только они всплывут сразу же перекладываем их в тарелку.
Подаем с любимыми ягодами, фруктами, джемом, йогуртом, сгущеным молоком!
