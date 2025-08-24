УкраїнськаУКР
Ленивые вареники, которые не будут распадаться: делимся рецептом удачного теста

Ирина Мельниченко
Ленивые вареники – идеальный вариант блюда для завтрака. И к тому же готовятся они 10 минут. Все что нужно – сделать не слишком жидкое тесто, для этого нужен жирный творог и немного муки.

Из какого творога приготовить ленивые вареники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников из творожного теста.

Как правильно готовить ленивые вареники

Ингредиенты:

  • 200 г. творога
  • 1 яйцо
  • 2-3 ч.л. сахара
  • ванильный экстракт/сахар
  • 4-5 ст.л. муки

Способ приготовления:

1. В миске соединяем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.

Тесто для вареников

2. Перекладываем тесто на присыпанную мукой дощечку и корректируем из него колбаску, делим ее на одинаковые кусочки или можно сформировать шарики.

Как правильно готовить ленивые вареники

3. Воду предварительно доводим до кипения и уменьшаем огонь до среднего, она не должна сильно кипеть. Отправляем вареники в кастрюльку, как только они всплывут сразу же перекладываем их в тарелку.

Сколько варить вареники

Подаем с любимыми ягодами, фруктами, джемом, йогуртом, сгущеным молоком!

Готовые вареники

