Ленивые вареники, которые не будут распадаться: делимся рецептом удачного теста

Ленивые вареники – идеальный вариант блюда для завтрака. И к тому же готовятся они 10 минут. Все что нужно – сделать не слишком жидкое тесто, для этого нужен жирный творог и немного муки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников из творожного теста.

Ингредиенты:

200 г. творога

1 яйцо

2-3 ч.л. сахара

ванильный экстракт/сахар

4-5 ст.л. муки

Способ приготовления:

1. В миске соединяем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.

2. Перекладываем тесто на присыпанную мукой дощечку и корректируем из него колбаску, делим ее на одинаковые кусочки или можно сформировать шарики.

3. Воду предварительно доводим до кипения и уменьшаем огонь до среднего, она не должна сильно кипеть. Отправляем вареники в кастрюльку, как только они всплывут сразу же перекладываем их в тарелку.

Подаем с любимыми ягодами, фруктами, джемом, йогуртом, сгущеным молоком!

