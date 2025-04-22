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Ленивые хачапури без замешивания теста: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,2 т.
Рецепт блюда

Домашние хачапури можно готовить из дрожжевого, а также творожного теста. А для более насыщенного вкуса добавьте например моцареллу для начинки.

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Домашние хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хачапури с моцареллой и сулугуни.

Рецепт хачапури

Ингредиенты:

  • 150 г. кисломолочного сыра
  • 1 яйцо
  • 3 ст.л. муки
  • 1/3 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 30-50 г. сулугуни/моцареллы

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавляем белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.

Творожное тесто

2. Влажными руками формируем хачапури на пергаменте и отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Приготовление хачапури

3. После выкладываем натертый сыр и запекаем еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.

Сколько выпекать хачапури

Подаем с желтком, если не едите сырой, то можете его запечь!

Готовые хачапури

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