Ленивые хачапури без замешивания теста: рецепт блюда для перекуса

Домашние хачапури можно готовить из дрожжевого, а также творожного теста. А для более насыщенного вкуса добавьте например моцареллу для начинки.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хачапури с моцареллой и сулугуни.

Ингредиенты:

150 г. кисломолочного сыра

1 яйцо

3 ст.л. муки

1/3 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

30-50 г. сулугуни/моцареллы

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавляем белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.

2. Влажными руками формируем хачапури на пергаменте и отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

3. После выкладываем натертый сыр и запекаем еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.

Подаем с желтком, если не едите сырой, то можете его запечь!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: