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Легкий летний белковый десерт без выпечки и теста: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
366
Легкий летний белковый десерт без выпечки и теста: самый простой рецепт

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт, но без выпекания и теста, идеальным вариантом будет творог, а также полезные ягоды.

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Легкий десерт из творога

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из творога, с молочным шоколадом и ягодами.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • 180 г творога 9% кисломолочного сыра
  • 1 молочная шоколадка 90 г

Способ приготовления:

1. Творог взбейте блендером с растопленным шоколадом.

Творожная основа

2. Выкладываем в форму на пищевую пленку и по желанию сверху выкладываем ягоды.

Приготовление десерта

3. Отправьте в морозилку и после порежьте.

Готовый десерт

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