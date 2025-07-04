Легкий летний белковый десерт без выпечки и теста: самый простой рецепт

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт, но без выпекания и теста, идеальным вариантом будет творог, а также полезные ягоды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из творога, с молочным шоколадом и ягодами.

Ингредиенты:

180 г творога 9% кисломолочного сыра

1 молочная шоколадка 90 г

Способ приготовления:

1. Творог взбейте блендером с растопленным шоколадом.

2. Выкладываем в форму на пищевую пленку и по желанию сверху выкладываем ягоды.

3. Отправьте в морозилку и после порежьте.

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