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Легкий летний белковый десерт без выпечки и теста: самый простой рецепт
Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт, но без выпекания и теста, идеальным вариантом будет творог, а также полезные ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из творога, с молочным шоколадом и ягодами.
Ингредиенты:
- 180 г творога 9% кисломолочного сыра
- 1 молочная шоколадка 90 г
Способ приготовления:
1. Творог взбейте блендером с растопленным шоколадом.
2. Выкладываем в форму на пищевую пленку и по желанию сверху выкладываем ягоды.
3. Отправьте в морозилку и после порежьте.
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