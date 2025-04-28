Легкие конвертики из лаваша с вкусной начинкой: идеальное блюдо для завтрака и перекуса
Лаваш – идеальный продукт для приготовления очень вкусных закусок, пирогов, запеканок. Еще из лаваша можно делать полезные чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных конвертиков из лаваша, с твердым сыром и овощами.
Ингредиенты:
- твердый сыр
- ветчина
- томат
- болгарский перец
- специи, зелень
- 1-2 ст.л сметаны
- лаваш
Способ приготовления:
1. Для начинки: в миске соединяем натертый сыр, нарезанную ветчину, томат и сладкий перец. Добавляем любимую зелень, 1-2 ст. л. сметаны, специи и все тщательно перемешиваем.
2. Лаваш нарезаем на полоски шириной 10 см, на край выкладываем начинку и формируем конвертики.
3. Готовые конвертики запекаем или обжариваем с двух сторон до румяной корочки. Они получаются очень вкусные.
Совет: если вы будете запекать, смажьте их сверху взбитым яйцом и посыпьте кунжутом, в духовке готовьте при 180-19С 12-15 минут или можете ориентироваться по внешнему виду, как только станут румяными, можно доставать!
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