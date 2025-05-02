Легендарный воин Виталий Шумей после тяжелого ранения шутит и общается с братом. Видео

После двух лет лечения из-за ранения украинский военный Виталий Шумей снова полноценно говорит. Ранее его общение с окружающими ограничивалось несколькими слловами. Сегодня он поддерживает разговоры с родными и врачами, остроумно шутит, расспрашивает о новостях в семье и вообще активно взаимодействует с окружающими.

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Об этом рассказали в медицинском реабилитационном центре "Модричи", где Виталий уже долгое время получает реабилитацию. У раненого украинского защитника "шаг за шагом идет восстановление", и медики этому безмерно рады.

Виталий укрепил мышцы шеи и плечевого пояса, научился удерживать голову, начал делать движения руками и ногами, рассказывают врачи. Сейчас он готовится к операции на ногах, которая должна снизить контрактуры стоп и облегчить процесс вертикализации и дальнейшее обучение ходьбе.

В течение всего времени лечения и реабилитации рядом с Виталием находится его отец Сергей Федорович. По словам медиков, именно он играет ключевую роль в процессе восстановления своего сына.

На этом видео улыбающийся Сергей Федорович любуется, как общаются два его сына, Роман и Виталий.

Также военный работает над восстановлением самостоятельных бытовых навыков. В частности, учится держать ложку и есть без посторонней помощи.

В то же время врачи обнаружили значительное ухудшение, "почти полную потерю зрения". Идет диагностика, которая должна определить перспективы восстановления зрения Виталия.

Командир ЗРК Виталий Шумей получил минно-взрывные травмы в 2022 году в боях под Авдеевкой. Из-за тяжелого ранения головы (перелом черепа с обеих сторон) он утратил возможность передвигаться, говорить и самостоятельно есть.

Военный перенес сразу несколько операций на голове, его лечили в Днепре, Киеве и Чернигове. В мае 2023 года боец перенес еще несколько операций в Испании и тогда прошептал свои первые слова. Однако затем у Виталия случился приступ эпилепсии и его состояние снова ухудшилось.

В мае прошлого года Виталий Шумей впервые после ранения полноценно заговорил.

Боец остается в реабилитационном центре "Модричи" во Львовской области.