Легенда мирового кинематографа Сидни Поллак: потомок эмигрантов из Одессы

Звезда Голливуда и кинолегенда Сидни Поллак известен как кинорежиссер, продюсер и актер, семь раз номинировавшийся на "Оскар" и дважды удостоенный этой престижной – главной в мире – кинопремии. Такие его ленты, как "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?", "Тутси" и "Из Африки", стали классикой мирового кинематографа. Критики окрестили его "гениальным ремесленником", с чем сам Поллак был абсолютно согласен, заявляя, что "никогда не стремился делать революцию в кино, а хотел снимать фильмы для простых людей". Биографию известного режиссера его поклонники изучили вдоль и поперек, кроме одной очень важной детали: предки Поллака приехали в Америку из украинской Одессы.

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В Нью-Йорк за мечтой

Сидни Ирвин Поллак – так звучит полное имя режиссера – родился 1 июля 1934 года в городке Лафайетт, штат Индиана, в семье еврейских эмигрантов из Одессы Дэвида Поллака и Ребекки Миллер. Мальчик из глухой американской провинции "заболел" кинематографом еще в раннем детстве, когда впервые попал на сеанс в местный кинотеатр. Когда – в совсем еще юном возрасте – Сидни уехал из дома в Нью-Йорк, чтобы осуществить свою мечту, его отец был очень удивлен и крайне раздосадован: он мечтал о том, чтобы сын получил стабильную – в том числе и в финансовом отношении – профессию, а все, что связано с кино, на его взгляд, было крайне зыбким и ненадёжным. Еще больше отца изумил тот факт, что сын, окончив театральную школу Сэнфорда Мейснера и отслужив в армии, практически сразу же добился успеха в этой "легкомысленной" профессии: сначала на Бродвее и на телевидении, а затем и в Голливуде.

"Первый успех"

Свою карьеру на "Фабрике грез" Сидни начал как актер, дебютировав в фильме "Военная охота", но решив, что режиссура его интересует гораздо больше, начал работать над телевизионными шоу и художественными фильмами. Пятая по счету полнометражная картина Поллака – драма о танцевальном марафоне времен Великой депрессии "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?" – принесла ему, как и сыгравшим в нем актерам Джейн Фонде и Гигу Янгу, оглушительный успех. Поллаку удалось сделать из сценария с довольно однообразным или, как говорили многие, "некиногеничным" сюжетом увлекательное зрелище. Неудивительно, что Янг в результате получил "Оскар" "За лучшую мужскую роль второго плана", а сам режиссер – первую номинацию на премию американских киноакадемиков "За лучшую режиссуру". Последующие фильмы Поллака "Иеремия Джонсон", "Какими мы были", "Якудза" и "Три дня Кондора" показали, что первый успех не был случайностью – в лице Поллака Голливуд получил прекрасного режиссера, способного работать в самых разных жанрах и, что немаловажно, привлекать в кинотеатры толпы зрителей – все его фильмы приносили хорошую прибыль.

"Тутси"

Но главный профессиональный успех Поллака ждал его впереди. В 1982 году на экраны вышла его комедия "Тутси", которая с невероятным триумфом демонстрировалась в разных странах мира, включая Советский Союз. Картина в очередной раз подтвердила репутацию Поллака как режиссера, который умеет делать настоящие хиты из самых простых и незамысловатых сценариев. История "маленького человека" – безработного актера, который ради роли в телевизионном шоу переодевается женщиной, получилась одновременно невероятно смешной и драматичной благодаря игре Дастина Хоффмана и режиссерскому таланту Поллака. Фильм получил 10 номинаций на "Оскар" (правда, в результате ее удостоилась только кинодебютантка Джессика Лэнг), три премии и две номинации на "Золотой глобус", две премии, семь номинаций на BAFTA и французский "Сезар". В 1998 году "Тутси" внесли в Национальный реестр фильмов, имеющих "культурное, историческое и эстетическое значение". По версии Американского института кино фильм занимает 2-е место в рейтинге "100 комедий", уступая только музыкальной ленте Билли Уайдлера "В джазе только девушки".

"Из Африки"

Не менее успешной стала и следующая картина Поллака – автобиография датской писательницы Карен Бликсен "Из Африки", в которой рассказывается о жизни на ферме в Кении с 1914 по 1931 год. На фоне экзотической природы и детально воссозданного быта разворачивается история любовного треугольника главных героев – Карен, ее мужа и Денниса, роли которых сыграли Мерил Стрип, Клаус Мария Брандауэр и Роберт Редфорд. Последнего Поллак знал еще со времен своего первого фильма, когда они познакомились и подружились – всего актер играл в семи его работах. Фильм "Из Африки" получил семь "Оскаров", два из которых – за лучший фильм и лучшую режиссуру – причитались самому Поллаку.

Режиссер, продюсер и актер

В последующих фильмах – "Гавана", "Фирма", "Сабрина", "Паутина лжи" – Поллак не смог повторить успех "Тутси" и "Из Африки", но и своей творческой планки не снизил – "гениальный ремесленник" не снял ни одного провалившегося в прокате фильма. Последней режиссерской работой Поллака стала криминальная драма "Переводчица", полностью снятая в интерьерах штаб-квартиры ООН. К тому же он активно занимался продюсированием – под его творческим попечительством и непосредственным руководством было снято 20 кинолент, он также снова начал активно сниматься в кино. Среди актерских работ Поллака этого времени небольшие, но заметные роли в картинах, которые принято называть культовыми: "Мужья и жены" Вуди Аллена, "Игрок" Роберта Олтмена, "Смерть ей к лицу" Роберта Земекиса, "С широко закрытыми глазами" Стенли Кубрика – и сериале "Клан Сопрано". Последний раз Поллак появился на экране в фильме "Друг невесты" – его премьера состоялась в мае 2008 года, за несколько дней до смерти режиссера.

Семья и уход из жизни

Сидни Поллак, вопреки нашим представлениям о голливудских звездах, был женат всего один раз: всю жизнь – в течение 50 лет – женой режиссера была его бывшая ученица Клэр Брэдли Грисволд, которая родила ему троих детей: сына Стивена и дочерей Ребекку, которую назвали в честь рано умершей матери Поллака, и Рейчел. В 2007 году режиссер обратился к врачам в связи с плохим самочувствием, по результатам обследования у него диагностировали рак желудка. Он рассчитывал снять еще один фильм, посвященный президентским выборам в США 2000 года, но не успел. Сидни Поллак скончался 26 мая 2008 года в своем поместье в Лос-Анджелесе, ему было 73 года.