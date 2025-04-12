Лазарева суббота: суть праздника и что нельзя делать

Лазарева суббота – это церковный праздник, который входит в пасхальный цикл. Ежегодно ее отмечают в субботу шестой недели Великого поста и в канун Вербного воскресенья.

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OBOZ.UA рассказывает, когда Лазареву субботу отмечают в 2025 году. А также о происхождении праздника, его главном символизме и запретах.

Что празднуют в Лазареву субботу

Лазарева суббота является одним из древнейших христианских праздников. Ее отмечают с первых веков существования этой религии и посвящают одному из двух великих событий, которыми завершил свой земной путь Иисус Христос. Праздник выпадает на субботу шестой недели Великого поста и в этом году отмечается 12 апреля.

Согласно Евангелию, когда 33-летний Христос направлялся на празднование Песаха в Иерусалим, он решил свернуть в Вифанию, чтобы посетить своего тяжелобольного друга по имени Лазарь. Встретила его сестра Лазаря Марта, которая сообщила Иисусу, что ее брат умер и четыре дня уже лежит в гробнице.

Вместе они пошли к пещере, где был похоронен мужчина. На месте Иисус велел отвалить камень, которым был закрыт вход в гробницу, и стал молиться. И вскоре к нему вышел воскресший Лазарь. После этого он прожил еще тридцать лет, стал первым епископом христианской церкви и служил на Кипре.

Церковь считает воскресение Лазаря – величайшим свидетельством божественной силы Иисуса. А также свидетельством того, что в конце времен все умершие вернутся к жизни, а смерть будет окончательно побеждена.

Запреты Лазаревой субботы

Народные верования рекомендуют в праздник воздержаться от тяжелого физического труда, домашних дел и рукоделия. Также не стоит в этот день ругаться, браниться, оскорблять других и злословить. Не следует также в праздник устраивать громкие развлечения, организовывать застолья.

Более того, Лазарева суббота является постным днем и главных диетических ограничений Великого поста она не снимает. Христианам в этот период не рекомендуется употреблять мясо и молочные продукты, яйца. Однако можно позволить себе немного растительного масла, рыбы или морепродуктов и даже вина.

Также важно помнить, что праздник предшествует Вербному воскресенью. Именно поэтому в Лазареву субботу верующие собирают веточки вербы, которые на следующий день освящают в церкви.

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