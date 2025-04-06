Будет ли выходной на Пасху: объясняем

В 2025 году украинцы будут праздновать Пасху 20 апреля. При чем в этот раз один из главных религиозных праздников в один день будут отмечать и православная, и католическая церковь.

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Пасха является государственным праздником, поэтому в обычное время следующий день после Пасхи считается выходным. OBOZ.UA выяснил, будет ли выходной на Пасху в 2025 году.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине действует военное положение. В этот период некоторые нормы Кодекса законов о труде Украины теряют силу. В частности, во время военного положения не применяются нормы статей 71-73 КЗоТ. Согласно ст. 73, Пасха является выходным днем. В то же время ст. 71 говорит о том, что работа в выходные дни запрещается, но привлечение отдельных работников в эти дни допускается только с разрешения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Однако на практике во время действия военного положения нормы этих статей теряют силу. Следовательно, официально праздничные и выходные дни в Украине во время военного положения не назначаются.

При этом следует учесть, что руководитель предприятия или ФЛП может самостоятельно принять решение о том, что следующий день после Пасхи будет выходным в той или иной организации.

Ранее мы писали о странных пасхальных традициях в разных странах мира. Кроме традиционных богослужений, писанок и праздничного стола, многие народы имеют неожиданные, а иногда и причудливые обычаи, которые формировались веками.

Напомним, OBOZ.UA рассказывал, почему дата Пасхи ежегодно меняется.

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