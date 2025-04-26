Куриные котлеты по-азиатски: как приготовить оригинальное и вкусное блюдо

Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусные и оригинальные котлеты, в основу можно добавить для пикантного вкуса соевый соус, а также мед, имбирь. Не забывайте также о специях.

Видео дня

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и сочных куриных котлет по-азиатски.

Ингредиенты:

1 кг куриного филе

1 яйцо

3 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. крахмала (картофельного или кукурузного)

2 ч. л. натертого имбиря

4 зубчика чеснока (измельчить)

2 ч. л. меда или коричневого сахара

2 ч. л. кунжутного масла (по желанию)

2 ст. л. зеленого лука (мелко нарезать)

1/1 ч. л. молотого черного перца

1/2 ч. л. паприки или острого перца (по желанию)

Масло для жарки

Кунжут для подачи

Способ приготовления:

1. Приготовление фарша: куриное филе измельчить в фарш. Добавить яйцо, соевый соус, крахмал, имбирь, чеснок, мед, специи и кунжутное масло. Хорошо вымешать и оставить на 10-15 минут для маринования.

2. Руками, смоченными в воде, сформировать небольшие котлеты.

3. Обжарьте котлеты на среднем огне до румяной корочки (около 3-4 минут с каждой стороны). Затем накрыть крышкой и довести до готовности еще 5 минут.

Перед подачей посыпать кунжутом и зеленым луком. Подавать с рисом, овощами!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: