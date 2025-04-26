Куриные котлеты по-азиатски: как приготовить оригинальное и вкусное блюдо
Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусные и оригинальные котлеты, в основу можно добавить для пикантного вкуса соевый соус, а также мед, имбирь. Не забывайте также о специях.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и сочных куриных котлет по-азиатски.
Ингредиенты:
- 1 кг куриного филе
- 1 яйцо
- 3 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. крахмала (картофельного или кукурузного)
- 2 ч. л. натертого имбиря
- 4 зубчика чеснока (измельчить)
- 2 ч. л. меда или коричневого сахара
- 2 ч. л. кунжутного масла (по желанию)
- 2 ст. л. зеленого лука (мелко нарезать)
- 1/1 ч. л. молотого черного перца
- 1/2 ч. л. паприки или острого перца (по желанию)
- Масло для жарки
- Кунжут для подачи
Способ приготовления:
1. Приготовление фарша: куриное филе измельчить в фарш. Добавить яйцо, соевый соус, крахмал, имбирь, чеснок, мед, специи и кунжутное масло. Хорошо вымешать и оставить на 10-15 минут для маринования.
2. Руками, смоченными в воде, сформировать небольшие котлеты.
3. Обжарьте котлеты на среднем огне до румяной корочки (около 3-4 минут с каждой стороны). Затем накрыть крышкой и довести до готовности еще 5 минут.
Перед подачей посыпать кунжутом и зеленым луком. Подавать с рисом, овощами!
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