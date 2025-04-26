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Куриные котлеты по-азиатски: как приготовить оригинальное и вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
162
Рецепт котлет

Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусные и оригинальные котлеты, в основу можно добавить для пикантного вкуса соевый соус, а также мед, имбирь. Не забывайте также о специях. 

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Домашние котлеты

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и сочных куриных котлет по-азиатски. 

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного филе
  • 1 яйцо
  • 3 ст. л. соевого соуса
  • 2 ст. л. крахмала (картофельного или кукурузного)
  • 2 ч. л. натертого имбиря
  • 4 зубчика чеснока (измельчить)
  • 2 ч. л. меда или коричневого сахара
  • 2 ч. л. кунжутного масла (по желанию)
  • 2 ст. л. зеленого лука (мелко нарезать)
  • 1/1 ч. л. молотого черного перца
  • 1/2 ч. л. паприки или острого перца (по желанию)
  • Масло для жарки
  • Кунжут для подачи

Способ приготовления: 

1. Приготовление фарша: куриное филе измельчить в фарш. Добавить яйцо, соевый соус, крахмал, имбирь, чеснок, мед, специи и кунжутное масло. Хорошо вымешать и оставить на 10-15 минут для маринования.

Мясной фарш

2. Руками, смоченными в воде, сформировать небольшие котлеты.

Приготовление котлет

3. Обжарьте котлеты на среднем огне до румяной корочки (около 3-4 минут с каждой стороны). Затем накрыть крышкой и довести до готовности еще 5 минут.

Сколько жарить котлеты

Перед подачей посыпать кунжутом и зеленым луком. Подавать с рисом, овощами! 

Готовые котлеты

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