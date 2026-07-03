Куда выбрасывать сломанный фен: правила сортировки

Сломанный фен нельзя выбрасывать в обычный мусорный бак. Даже если прибор небольшой и кажется "мелочью", после поломки он относится к электроотходам. Поэтому его не следует выбрасывать ни в смешанный мусор, ни в контейнер для пластика и металла.

Видео дня

При сортировке важно помнить простое правило: бытовая техника, которая работала от розетки или батареек, не является обычным мусором. Фен, электробритва, зарядное устройство, старый телефон, наушники, утюг или кухонный миксер должны попадать не в бытовой контейнер, а в специальные пункты сбора электроники.

Дело в том, что внутри таких приборов могут находиться различные материалы и компоненты, требующие отдельной переработки. Часть из них можно использовать повторно, но для этого технику необходимо правильно разобрать и передать на утилизацию.

Если же фен окажется в смешанных отходах, он просто отправится на свалку или помешает нормальной переработке других материалов.

Правильный вариант – отнести сломанный фен в пункт приема электроотходов. Во многих городах для мелкой техники устанавливают отдельные контейнеры, куда можно выбрасывать небольшие электроприборы. Также старую технику часто принимают в магазинах электроники, особенно если вы покупаете новое устройство вместо старого.

Важно не разбирать фен самостоятельно и не пытаться сортировать его по частям. Не нужно отдельно отрывать шнур, пластиковый корпус или металлические элементы. Прибор лучше сдать целым – дальше им займутся специалисты.

Ошибка, которую часто допускают при сортировке – выбрасывают фен в контейнер для пластика и металла, потому что корпус кажется пластиковым, а внутри есть металлические детали. Но это неправильно. Контейнер для пластика и металла предназначен в первую очередь для упаковки, а не для электроприборов.

Итак, сломанный фен – это электроотходы. Его нужно сдать в специальный пункт приема, контейнер для мелкой электроники или магазин, который принимает старую технику. В обычный мусорный бак такой прибор выбрасывать нельзя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда девать пустые газовые баллончики.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.