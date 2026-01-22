Куда девать пустые газовые баллончики: выбрасывать в мусорку нельзя

Во время отключений электроэнергии портативные газовые плитки стали для многих украинцев единственным способом приготовить пищу или согреть воду. Однако популярность таких устройств породила новую проблему – накопления пустых баллончиков, на которых эти плитки работают.

Коммунальщики предупреждают: выбрасывать их в обычный мусорник вместе с бытовыми отходами категорически запрещено: остатки газа под давлением могут привести к взрыву и пожару на мусоровозах или сортировочных линиях. Поэтому OBOZ.UA решил выяснить, как правильно обращаться с такими контейнерами.

Рекомендации по безопасному обращению с баллонами

Специалисты по гражданской защите подчеркивают важность правильной подготовки баллона к утилизации. Даже если плитку от него зажечь уже не удается, внутри все равно остается определенное количество топлива. Именно поэтому Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Луганской области подготовил рекомендации, как действовать правильно.

Изучите маркировку. На этикетке каждого баллона указаны правила его безопасного использования и утилизации от производителя.

На этикетке каждого баллона указаны правила его безопасного использования и утилизации от производителя. Если баллон нельзя выбросить в общий мусор, осторожно проколите его. Это нужно, чтобы высвободить остатки газа и свести к минимуму риски воспламенения или взрыва.

Даже если вы планируете выбрасывать баллон в специальный контейнер, он должен быть пустым. Лучше – использовать специальные устройства для утилизации газовых баллонов (их можно найти в интернет-магазинах для туристов), которые безопасно прокалывают корпус и выпускают остатки газа.

И все же не выбрасывайте в общий мусор. Старайтесь сдать пустые емкости на металлолом или в пункты сбора опасных отходов. Адреса ближайших таких пунктов можно найти в интернете.

Минимизируйте отходы. По возможности отдавайте предпочтение многоразовым баллонам, которые можно заправлять.

Где сдать баллончики в Киеве и как они помогают ВСУ

Если вы находитесь в Киеве, то коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" вместе с волонтерским штабом ТрО Обуховщины запустили совместный проект: использованные туристические баллоны собирают у населения, повторно заправляют и отправляют на фронт для нужд наших защитников. И вы можете воспользоваться его услугами. Вот как это можно сделать.

Найдите специальные оранжевые контейнеры. Использованные пустые баллоны можно оставить в специальных оранжевых контейнерах для опасных отходов. Их следует класть в то же отверстие, которое предназначено для батареек. Но баллоны, как указано в инструкции выше, должны быть пустыми.

Воспользуйтесь QR-маркировкой. На каждом таком контейнере размещен QR-код. С его помощью можно быстро сообщить предприятию, что вы только что оставили там баллон. Это помогает логистам оперативнее вывозить отходы.

Личная передача. Если вы имеете большое количество баллонов или хотите передать их лично, это можно сделать в офисе "Киевкоммунсервиса" (ул. Кудрявская, 23) или на производственной базе (ул. Бакинская, 37–41).

Где найти ближайший пункт сбора?

По состоянию на 2026 год в столице установлено около двух сотен таких контейнеров. Найти актуальный адрес можно двумя способами:

В мобильном приложении "Киев Цифровой" (раздел "Сортировка" → тип отходов "Опасные");

На интерактивной карте на сайте КП "Киевкоммунсервис", где работают удобные фильтры по типу контейнера.

Помните, что ваша ответственность – это не только безопасность вашего дома, но и реальная помощь фронту. Каждый вовремя сданный баллончик после заправки снова будет греть обед нашим бойцам.

