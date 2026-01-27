Куда исчезли Пиховшек, Панченко и Медведева: журналисты выяснили, чем сейчас занимаются украинские рупоры Кремля. Видео

Журналисты-расследователи выяснили, как сложилась судьба трех пропагандистов, которые годами работали в пользу страны-агрессора РФ, распространяя нужные Кремлю нарративы. Это Вячеслав Пиховшек, Олеся Медведева и Диана Панченко.

Первый неожиданно нашелся в Киеве, вторая сбежала из Украины и не раскрывает страну своего пребывания, а третья обосновалась в России и продолжает зарабатывать, продуцируя пропаганду. Об этом сообщает "Телебачення Торонто".

Диана Панченко

Панченко, которая годами агрессивно и открыто отстаивала интересы России, после начала полномасштабной войны сбежала именно туда, предварительно удалив все посты с любой критикой страны-агрессора.

Она ведет страницу в Х на английском языке, где выдает себя за "жертву режима Зеленского". В то же время Панченко утверждает, что она якобы является независимой журналисткой, что не соответствует действительности. На самом деле рупор Кремля работает на телеканале Russia Today, получая от него деньги с 2023 года.

В марте 2024 года она стала гражданкой России, а впоследствии вышла замуж за донецкого бизнесмена Олега Солодухова, который продолжает вести дела как в Украине, так и в РФ. В 2025 году Панченко родила ребенка, которого тоже не брезгует использовать в своих пропагандистских постах, жалуясь на санкции ЕС.

Вячеслав Пиховшек

Он работает в медиа с конца 90-х годов и со временем стал одним из самых преданных пропагандистов пула Виктора Медведчука. После начала полномасштабного вторжения Пиховшек исчез из публичного пространства.

Журналисты установили, что он не сбежал в РФ, как ожидалось, а остается в Киеве. За последние годы пропагандист отличился тем, что оставлял комментарии в Telegram-канале священника-коллаборанта Геннадия Шкиля, который сбежал в РФ.

Также расследователи нашли комментарий от имени Пиховшека в Facebook под объявлениями о продаже книг, датированный февралем 2025 года. В июне того же года пропагандист заказывал еще одну книгу – о деятельности советских и российских спецслужб – на отделение "Новой почты", расположенное неподалеку от места его регистрации в Киеве.

"То есть этот пропагандист ни на "СВО", ни в России, а спокойно живет в Киеве, читает московских попов и заказывает книги о КГБ", – отметил ведущий Анатолий Остапенко.

Олеся Медведева

Эта пропагандистка успела поработать в нескольких пророссийских медиа, а также с соратником Виктора Януковича Александром Клименко. Она отличилась своими визитами в оккупированный Крым и материалами о "процветании" захваченного РФ полуострова.

В начале полномасштабной войны Медведева сбежала из Украины якобы по совету "подписчиков в определенных структурах". Сейчас она продолжает снимать видео для Страна.ua, очерняя Украину.

По словам пропагандистки, она уехала в "нейтральную страну". С тех пор Медведева регулярно меняет место своего пребывания, путешествует по Европе, а в 2023 году успела побывать в РФ – в Москву она летала из Турции.

На расследование отреагировал нардеп Ярослав Юрчишин. Он отметил, что подал обращение в СБУ и СНБО на основе данных, которые обнародовали журналисты.

"Муж Панченко должен быть под санкциями. Пиховшек – на допросах. Медведева – в санкционных списках ЕС", – подчеркнул депутат.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз наложил санкции на Россию, а также ввел вторичные санкции против тех, кто поддерживает экономику страны-агрессора. Таким образом, в целом "черные списки" пополнились еще 23 физическими и юридическими лицами – среди них оказалась и украинская телеведущая Диана Панченко.

