Куда и при каких условиях могут мобилизовать мужчин старше 50 лет: объяснение

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, предельный возраст для которой составляет 60 лет. Поэтому мужчин после 50 лет могут вызвать в территориальные центры комплектования (ТЦК) для прохождения военно-врачебной комиссии и определения возможности службы.

Об этом рассказала заместитель начальника Киевского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак во время пресс-конференции. По ее словам, мужчины в возрасте от 50 до 60 лет могут быть призваны на военную службу если пригодны по состоянию здоровья. При необходимости им, как и другим военнообязанным, могут предоставлять бронирование или отсрочку.

Если же военнообязанный имеет определенную специальность, призвать в армию его могут даже в возрасте 55–59 лет. Граждан из этой возрастной категории в основном направляют в тыловые бригады.

Лариса Козак, объяснила, что мужчин старше 50 лет часто назначают на должности, связанные с логистическим обеспечением, работой водителями или выполнением других тыловых функций.

При этом такие военнообязанные, как и другие граждане, могут получить отсрочку в случае непригодности по состоянию здоровья или наличия инвалидности, если они являются родителями троих и более детей, ухаживают за родственниками, которые имеют инвалидность или при других условиях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, В Верховной Раде Украины действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию продлили до 3 февраля следующего года. К тому времени будут действовать уже привычные общие правила призыва.

Также Кабинет министров принял постановление об автоматическом воинском учете украинских граждан. Отныне часть лиц будет становиться на учет без необходимости личного обращения, очередей или дополнительных справок.

