Кто в СССР придумал 'кремлевскую' электрическую таблетку и почему вокруг нее был ажиотаж

В начале 1980-х годов советские ученые получили грандиозную задачу – внедрить новейшие электронные разработки в медицину. Из госбюджета на это выделили более 1,5 миллиарда рублей, и часть средств досталась научным институтам.

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Идея создать миниатюрное устройство, которое пациент мог бы просто проглотить, принадлежит профессору Виктору Агафонникову. Он был выпускником радиофизического факультета Томского госуниверситета, а с 1979 преподавал в нем и одновременно руководил лабораторией микроэлектроники. Изобретенное им устройство назвали "автономный электростимулятор желудочно-кишечного тракта" (АЭС ЖКТ).

Это "изобретение" должно было электростимулировать желудок и кишечник слабыми импульсами тока. В народе это "устройство" получило название "кремлевская таблетка".

Что такое кремлевская таблетка и что ею лечили

Хотя таблетку и назвали "кремлевской", никаких подтверждений ее использования советской элитой не существует. Ее лишь демонстрировали на выставках как символ достижений науки - на ВДНХ она получила семь наград. Но до 1991 года стимулятор проходил только клинические испытания, которые не дали заметных терапевтических результатов, кроме подтверждения безопасности.

Электростимулятор имел противопоказания: его не рекомендовалось применять при перитоните, инфекционных болезнях, некоторых сердечных расстройствах.

В середине 1990-х годов "кремлевскую таблетку" даже попытались продвинуть на американский рынок. Там ее сертифицировали, правда, не как медицинский прибор, а как пищевую добавку. Сам прибор был задуман как одноразовый, но спрос и вера в его эффективность были настолько велики, что его нередко пытались использовать повторно. Рыночная реальность постсоветских стран сделала из стимулятора не просто прибор, а продукт массовой культуры с полумифическим ореолом.

В СССР чудо-таблетку запустили в массовое производство и продавали как чудодейственное средство от желудочных проблем. Это был прибыльный бизнес, пока рынок не заполонили другие псевдомедицинские устройства.

По замыслу создателей, "таблетка" должна была излучать электрические импульсы, которые омолаживали организм. На самом же деле это сомнительное изобретение образовывало пролежни в желудочно-кишечном тракте и провоцировало непроходимость кишечника.

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