Кто ты – тирамису или постные рогалики: астрологи рассказали, какой вы десерт по знаку зодиака

Давно известно, что каждый знак зодиака имеет свои определенные особенности и черты характера. Но, если пойти дальше, то очень легко можно представить, какие ощущения и сравнения с едой, например, у вас вызывает тот или иной человек.

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Все практически так же, как и в десертах, кто-то нежный, как тирамису, а кто-то обычные рогалики, пишет TastingTable.

Овен

Очень творческие, изобретательные и интересные личности. Они любят быть в центре внимания и всем нравиться. Овны – вы самый красивый, самый вкусный и изысканный торт. Это качественный современный торт с фруктами, кремом и красивым декором.

Телец

Вы очень надежные, добрые, верные. Вы хорошие друзья, замечательные коллеги, вы непоколебимы в принципиальных вопросах. Тельцы, вы – шоколадный фондан. Внешне он сдержанный и элегантный, а внутри теплый, мягкий и очень приятный на вкус.

Близнецы

Все мы знаем, какими непредсказуемыми могут быть Близнецы. А еще вы умные, сообразительные, изобретательные, харизматичные и приветливые. Вы – это банановый сплит с тремя шариками мороженого. Десерт игривый, интересный, кокетливый и очень вкусный.

Рак

Раки умеют скрывать свою настоящую личность за твердыми, холодными панцирями, но в глубине души вы мягкие и замечательные. Вы как американское печенье с шоколадной крошкой. Оно об уюте, домашней теплоте и искренних воспоминаниях из детства.

Лев

Вы знаете, как жить на полную и известны своей яркой личностью и теплотой. Вы амбициозные, смелые и харизматичные. Львы, вы – тайский липкий рис с манго. Десерт такой же яркий, экзотический, темпераментный, как и вы.

Дева

Девы, вы перфекционисты и любите уделять чрезвычайно пристальное внимание деталям, даже если они слишком сложные. Хотя совершенства и не существует, но этот классический десерт точно вас описывает. Девы, вы – тирамису. Это десерт с безупречными слоями, идеальным сочетанием вкусов и изысканным внешним видом.

Весы

Они имеют особое чувство симметрии и баланса, что делает их талантливыми дизайнерами, стилистами, декораторами и искусствоведами. Весы стремятся достичь этого баланса во всех сферах своей жизни. Представители этого знака часто имеют изысканный вкус. Ваш десерт – привлекательная и сладкая пахлава.

Стрелец

Стрельцы, вы настоящие оптимисты и авантюристы, которые обожают вызовы и риски. Вашим десертным воплощением является сложный в приготовлении десерт под названием "Запеченная Аляска", состоящий из мороженого внутри и обожженной меренги снаружи. Этот десерт идеально подходит знаку, который не боится трудностей и готов пробовать снова и снова, пока не достигнет идеального результата.

Козерог

Козероги поражают своей выдержкой и трудолюбием, но за их сдержанной внешностью скрывается настоящая душа компании. Лучше всего их характеризует капкейк, который является символом праздника, успеха и заслуженной награды за тяжелый труд. И вам подходит именно яркий капкейк с разноцветным декором.

Водолей

Этот знак больше всего ценит свою независимость и обожает идти против общепринятых правил. Водолей – это морковный торт, ведь он такой же интересный и необычный, как и сочетание овощей в сладком десерте. Что тут еще говорить?

Рыбы

Чувствительные Рыбы часто живут в мире собственных мечтаний и фантазий, пытаясь убежать от повседневной реальности. Их идеальный десерт – это нежный чизкейк, каждый кусочек которого переносит в другое измерение удовольствия. Этот кремовый десерт дарит ощущение бегства от проблем, что так важно для вашей мечтательной и творческой природы.

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