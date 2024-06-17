Кто такой блазень: значение украинского слова, которое часто слышат, но не всегда понимают

Вы, наверное, слышали, как человека, который ведет себя не очень разумно и сдержанно, совершает необдуманные поступки и говорит глупости, в украинском языке называют "блазень". Знаете ли вы, что именно означает это слово?

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OBOZ.UA углубился в словари, чтобы узнать больше. Лучшее понимание позволяет точнее использовать слова в своей речи.

Итак, по своему первому значению существительное является историческим термином. "Блазнем" называли особу, которая жила при дворе монарха или вельможи и во время банкетов и других мероприятий развлекала гостей шутками и разными выходками. "Блазням", то есть шутам разрешалось критиковать власть – только таким образом вельможи могли доносить друг другу свою точку зрения на политику. Но если шутки оказывались слишком острыми, наказывали тоже шута, а не его хозяина. Поэтому это было довольно важное лицо при знатных домах.

Султан обдаровує блазнів, німих, карлів, євнухів (Зинаида Тулуб, "Людоловы")

Также шут – это популярный персонаж средневековых комедийных представлений. Встретить таковых можно в пьесах Шекспира, Кальдерона и других.

На думній гордій голові юнацькій вбачаю я строкату шапку блазня (Леся Украинка)

Однако впоследствии шуты как явление исчезли, а само слово стало использоваться в переносном смысле. Сейчас "блазнем" называют человека глупого, дурака, оболтуса. Или того, кто притворяется таковым на потеху публике.

З нудьги... Як блазень, чмокавсь та лизавсь (Иван Котляревский, "Энеида")

Вавілонський ти кухар.., самого гаспида внук і всього світу й підсвіту блазень? (Олесь Гончар, "Таврия")

Реже этим словом называют слишком молодого человека.

Тату, я не вітер, я вже не хлопець, не блазень (Григорий Квитка-Основьяненко)

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