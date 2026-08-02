Прощай, кариес? Ученые изобрели гель, восстанавливающий зубную эмаль

Ученые из Ноттингемского университета разработали гель без фтора, который может помочь восстановить поврежденную зубную эмаль. Это важно, так как организм человека не способен восстановить ее естественным путём после потери.

Видео дня

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications. Об этом пишет ScienceDaily.

Гель создан на основе белков, которые управляют формированием эмали в детском возрасте. Он заполняет микроскопические трещины и поглощает кальций и фосфат из слюны, образуя новый минеральный слой, который по своим свойствам почти полностью соответствует здоровой эмали.

Исследователи пришли к выводу, что этот гель может восстанавливать эмаль, ослабленную потерей минералов или эрозией, укреплять эмаль, которая пока еще здорова, и помогать защищать зубы от будущих повреждений.

Как это работает

Стоматологи могут быстро наносить гель с помощью процедуры, похожей на ту, что применяется сегодня для фторирования. Однако, в отличие от обычных фторированных препаратов, новый гель не содержит фтора. Вместо этого он изготовлен из белков, предназначенных для воспроизведения важных функций естественных белков, участвующих в формировании эмали в детском возрасте.

После нанесения геля на зуб он образует тонкое, но прочное покрытие, которое проникает в поверхность зуба и заполняет мелкие трещины, поры и другие поврежденные участки. Затем это покрытие служит каркасом для восстановления минеральной структуры эмали.

Материал поглощает ионы кальция и фосфата из слюны и использует их для контролируемого образования новых минеральных кристаллов. Этот процесс известен как эпитаксиальная минерализация. В ходе него новые кристаллы растут в соответствии с существующей структурой зуба, что позволяет им соединяться с естественной тканью, находящейся под ними, вместо того, чтобы образовывать отдельное, плохо структурированное покрытие.

По словам исследователей, такое организованное формирование помогает восстановленной поверхности вернуть как микроскопическую архитектуру, так и физические свойства здоровой эмали.

Возможное лечение чувствительных зубов

Этот материал также может помочь людям с обнаженным дентином. Дентин – это более мягкий слой, расположенный под эмалью, и он может обнажиться в результате износа эмали или отступа десен. Поскольку дентин содержит микроскопические каналы, ведущие к нервам зуба, его обнажение может вызвать острую чувствительность к теплу, холоду, сладкому или прикосновению.

При нанесении на обнаженный дентин гель образует на поверхности слой минералов, похожий на эмаль. Это может помочь уменьшить чувствительность зубов, а также создать более прочную поверхность для фиксации зубных реставраций.

Перспективы применения

Поскольку гель можно быстро наносить и производить в больших объемах, исследователи считают, что со временем его можно будет включить в состав различных видов стоматологических средств. Среди возможных сфер применения – профессиональные методы лечения эрозии эмали, средства для чувствительных зубов, а также материалы, предназначенные для повышения прочности пломб и других реставрационных конструкций.

Команда приступила к работе над коммерциализацией через свой стартап Mintech-Bio с целью разработки первого продукта для клинического применения.

Как сообщал OBOZ.UA, японские ученые приблизились к созданию препарата, который может позволить людям отращивать новые зубы. Инновационную разработку уже называют прорывом в стоматологии, ведь она способна изменить подход к лечению потери зубов.

Первые клинические испытания на людях уже начались, а в случае успеха лекарство может появиться на рынке к 2030 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!