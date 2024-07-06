'Кто не сдается — тот непобедим': история украинского энергетика Сергея в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Сергей одним из первых в своем городе пришел добровольцем, но его не взяли в армию. Он работает электромонтером на предприятии ДТЭК и рассказывает, что его станция многократно попадала под вражеский огонь, но люди держатся и работают. История Сергея вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Специальную коллекцию историй украинских энергетиков о жизни и работе во время войны вы найдете в Музее.

"Я чувствую, что приношу пользу, именно ради этого работаю. Энергетический фронт тоже фронт. К тому же, я прикрываю тылы, пока воюет жена-военнослужащая. Враг стремится нас запугать, чтобы мы отчаялись, сдались. Но кто не сдается, тот непобедим", — уверен Сергей.

Мужчина рассказывает, что привык к обстрелам: мол, люди ко всему привыкают. А российскому войску, по мнению Сергея, безразлично, куда гатить — по станции, по городу, по дому... Несмотря на все риски он отказывается эвакуироваться и высоко ценит взаимопомощь коллег.

"Коллектив поддерживает друг друга. Это одна семья. Энергетическая семья. Никто не разъехался – и я тоже сказал, что останусь столько, сколько нужно", – рассказывает Сергей.

Он очень редко видит жену и детей, поэтому больше всего мечтает встретиться всей семьей, чтобы отпраздновать Победу Украины.

История Сергея из первых уст — по ссылке.

История энергетика вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.