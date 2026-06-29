Как сняться с розыска ТЦК через Резерв+: подробное объяснение

Во время всеобщей мобилизации в Украине граждан, нарушающих правила воинского учета, могут объявить в розыск по решению территориального центра комплектования (ТЦК). В некоторых случаях отменить такой статус можно удаленно через приложение Резерв+.

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В то же время отдельным военнообязанным для снятия с розыска придется лично обратиться в ТЦК. Подробнее об этом сообщается на портале "Юристы.UA".

В каких случаях розыск можно снять через Резерв+

Территориальные центры комплектования осуществляют контроль за соблюдением правил воинского учета и могут применять к нарушителям предусмотренные законом меры. Прежде всего речь идет об административном штрафе, который в условиях особого периода составляет 17 тысяч гривен.

Если же его не уплачивают в установленный срок, ТЦК может объявить военнообязанного в розыск. Именно с вопросом, можно ли снять этот статус дистанционно, к юристам обратился один из граждан.

"Почему, если бронь есть давно, в приложении Резерв+ показано, что я в розыске за неявку по повестке, которой не было? Что делать дальше, чтобы снять розыск при наличии брони?" – поинтересовался он.

Юрист Владислав Дерий пояснил, что в отдельных случаях снять статус розыска можно дистанционно с помощью приложения Резерв+.

Для этого в сервисе предусмотрена функция "Исправить данные онлайн", которая позволяет подать запрос на проверку законности объявления в розыск без личного посещения территориального центра комплектования. По словам специалиста, это самый оперативный и удобный способ решения такого вопроса.

Альтернативные способы снятия статуса розыска

Адвокат отметил, что не всегда дистанционный вариант может привести к положительному результату, и объяснил, что делать в таком случае.

"Направьте в ТЦК, объявивший вас в розыск, заявление о снятии розыска и закрытии дела об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения (если вам не пришла повестка). В случае отказа – обжалуйте бездействие ТЦК в окружном административном суде. Если дистанционные методы не сработали, можете явиться в ТЦК лично. Имейте при себе: паспорт, электронный ВОД, в котором указано о бронировании", – добавил юрист.

Дерий также уточнил, что повестка считается врученной, если её отправили по почте по адресу, который военнообязанный указал при обновлении своих данных. Даже если человек фактически её не получил, система может зафиксировать неявку, в результате чего автоматически присваивается статус "в розыске".

В то же время, если у лица есть действующая бронь и оно не получало уведомления от почтового оператора о поступлении письма, основания для каких-либо претензий в отношении такой повестки должны быть сняты.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в мобильном приложении Резерв+ приостановлена работа отдельных сервисов, связанных с подтверждением статуса инвалидности. Такие ограничения введены с целью предотвращения ошибок при обработке заявлений.

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