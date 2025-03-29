В 'Резерв+' станут доступны 35 отсрочек, которые можно будет оформить онлайн

Министерство обороны продолжает расширять возможности для военнообязанных, доступные в приложении "Резерв+". До конца года там можно будет оформить отсрочку по 35 пунктам действующего законодательства.

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Два из них появятся в приложении уже к 8 мая текущего года. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

В оборонном ведомстве продолжают совершенствовать приложение "Резерв+".

"Есть амбициозный план, что мы за 2025 год сможем, скажем так, разработать, реализовать с технической точки зрения все отсрочки для наших граждан. Я напоминаю, что запуск зависит не только от министерства обороны, от цифровой команды, но и готовности наших партнеров", – подчеркнула Черногоренко.

Уже до 8 мая возможность оформить отсрочку онлайн через приложение получат граждане двух категорий:

те, кто имеет временную непригодность к службе на основе заключения ВЛК;

те, чьи муж/жена уже служат в армии, а они сами ухаживают за ребенком в возрасте до 18 лет.

Кроме того, Минобороны планирует расширить общий функционал "Резерв+" и добавить сервисы опросов и обучения.

Напомним, ранее стало известно, что с начала марта в направлениях на ВВК в Резерв+ появилась дата прибытия на медосмотр.

Также с февраля в приложении появилась возможность подать заявку на контрактную службу с 18 лет, сделать это можно в один клик.

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