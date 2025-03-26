Кто потерял право на отсрочку в 2025 году: подробное объяснение

Изменения в законодательстве повлияли на категории граждан, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Новый закон, вступивший в силу в мае 2024 года, установил новые правила, касающиеся условий и сроков предоставления отсрочки.

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OBOZ.UA рассказывает, кто до сих пор может рассчитывать на отсрочку от мобилизации, а кто потерял такое право. Кроме того, напомним, что нужно для ее оформления и как это сделать в 2025 году.

Кто потерял право на отсрочку в 2025 году

После начала полномасштабного вторжения многие военнообязанные мужчины поступали в заведения высшего образования, чтобы избежать мобилизации. Однако теперь право на отсрочку имеют только те, кто учится по дневной или дуальной форме и получает уровень образования выше предыдущего. Это означает, что второе или третье высшее образование больше не дает права на отсрочку.

Новый закон также снизил призывной возраст, из-за чего мужчины 25+ больше не могут рассчитывать на отсрочку. Кроме того, ее лишили многодетных родителей, имеющих долги по алиментам, поскольку ТЦК теперь проверяют соответствующие реестры.

С 1 августа 2024 года потеряли право на отсрочку лица, которые ухаживают за родителями своих супругов с инвалидностью I или II группы – теперь такая возможность предоставляется только ухаживающим за своими родными родителями. Также больше не имеют права на отсрочку сводных братьев погибших военных, поскольку она предоставляется только родным братьям погибших.

Еще одно изменение касается работников предприятий, учреждений и организаций Минобороны – они больше не могут получить отсрочку по месту работы.

Кто имеет право на отсрочку в 2025 году

Согласно нововведениям, отсрочку могут получить следующие категории лиц:

Люди с инвалидностью всех групп (с периодическим медицинским осмотром).

Бывшие военнопленные, уволенные со службы.

Многодетные родители без долгов по алиментам.

Родители и опекуны детей с инвалидностью.

Одинокие матери и родители.

Лица, содержащие родителей с инвалидностью I или II группы.

Работники образования, имеющие нагрузку от 0,75 ставки.

Внуки, которые ухаживают за бабушкой или дедушкой с инвалидностью I или II группы при отсутствии других опекунов.

Лица, чьи родственники пропали без вести или погибли во время военной службы.

Как оформить отсрочку

Для получения отсрочки необходимо подать заявление в территориальный центр комплектования (ТЦК). В нее необходимо добавить документы, подтверждающие право на отсрочку, а также военный документ.

Заявка рассматривается специальной комиссией, которая должна принять решение в течение 7 календарных дней (или до 15 дней при дополнительных проверках). Если решение положительное, военнообязанный получает справку с указанием срока отсрочки. Лица, не согласные с решением комиссии, могут его обжаловать в суде.

Некоторые категории граждан, включая студентов, людей с инвалидностью и многодетных родителей, могут подать заявку на отсрочку через систему Резерв+, где документы проверяются автоматически через государственные реестры.

Если основания отсрочки исчезают или срок ее действия истекает, она аннулируется без дополнительного рассмотрения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается реформа военно-врачебных комиссий, призванная сделать процедуру максимально удобной, быстрой и прозрачной. В частности, этот процесс предполагает цифровизацию процедур и усовершенствование нормативно-правовой базы.

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