Кто может получить отсрочку или бронь от мобилизации в августе: объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. Согласно действующему законодательству, целый ряд категорий украинцев могут получить отсрочку или бронь от мобилизации.

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Чтобы получить отсрочку или бронь, нужно подать соответствующее заявление в комиссию при ТЦК и СП или воспользоваться приложением "Резерв+". OBOZ.UA выяснил, на каких основаниях украинцы могут получить отсрочку от мобилизации.

Кто может получить отсрочку

Основания для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации регулируются действующим законодательством, в первую очередь Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Право на отсрочку можно получить на период действия обстоятельства, на основании которого она была предоставлена. При этом каждые 90 дней по месту прописки или фактического пребывания необходимо повторно предоставлять документы в ТЦК и СП, подтверждающие право на отсрочку.

Чтобы оформить отсрочку онлайн, необходимо авторизоваться в "Резерв+" и отправить соответствующий запрос. Система проверит, имеете ли человека право на отсрочку. В случае одобрения этот статус будет отображен в электронном военном документе.

Право на отсрочку от мобилизации имеют такие категории лиц:

– студенты и родители троих и более детей;

– родные пропавших без вести при особых обстоятельствах;

– граждане, лишенные личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины;

– мужчины, имеющие мать или отца с инвалидностью III группы;

– работники критических предприятий;

– работники, которые могут быть забронированы по месту работы;

– работники государственных органов;

– лица, имеющие семейные обстоятельства (родители, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей; лица, имеющие детей и являющиеся единственным попечителем из-за смерти или исчезновения другого родителя; те, кто ухаживает за нетрудоспособными родственниками или содержит лиц с инвалидностью I или II группы);

– лица с инвалидностью или проблемами со здоровьем.

Кто может получить бронь от мобилизации

Порядок бронирования работников регулируется постановлением Кабинета министров Украины №76 от 27 января 2023 года "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Эта норма распространяется в первую очередь на работников энергетических предприятий и предприятий военно-промышленного комплекса. Также сюда относятся сотрудники органов власти, представителей судебной и дипломатической системы, работников критических предприятий.

Основная идея бронирования заключается в обеспечении бесперебойной работе критически важных для функционирования государства и экономики предприятий, учреждений и организаций.

Основные категории лиц, которые могут быть забронированы:

– работники органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления;

– все военнообязанные на должностях государственной службы категории "А" (высший корпус госслужбы), председатели областных, районных, районных в городе советов, сельские, поселковые, городские головы;

– не более 50% военнообязанных на должностях государственной службы категорий "Б" и "В", а также в органах местного самоуправления;

– работники предприятий, учреждений и организаций, которые выполняют мобилизационные задания.

Что предшествовало

В августе 2025 года в Украине возможна отмена отсрочек от мобилизации для некоторых категорий граждан. Речь идет о военнообязанных, которые работают в критически важных учреждениях и предприятиях. Соответствующие основания определены действующим законодательством.

Как сообщал OBOZ.UA, на воинский учет призывников берутся ребята, которым исполняется 17 лет. Все такие граждане должны стать на учет до 31 июля.

После мобилизации и боевой подготовки не все сразу отправляются на фронт. Куда могут направить после призыва и как определяется место службы, читайте в материале OBOZ.UA.

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