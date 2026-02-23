Кто может оформить отсрочку от мобилизации онлайн: названы все категории

Граждане, имеющие право на отсрочку во время всеобщей мобилизации в Украине, могут сделать это онлайн. Для этого следует воспользоваться приложением Резерв+.

Видео дня

Подать заявку на отсрочку онлайн могут украинцы, подпадающие под одну из определенных действующим законодательством категорий. Подробности сообщили в Черниговском областном ТЦК и СП.

Как оформить отсрочку в цифровом формате

Услуга по оформлению отсрочки от мобилизации в очном формате доступна в ЦПАУ. Получить же ее без необходимости куда-то идти можно с помощью приложения Резерв+.

Стоит помнить, что в случае, если информация об основаниях для отсрочки есть в государственных реестрах и не требует дополнительного подтверждения, она продлевается автоматически.

Подать заявление на отсрочку через Резерв+ могут граждане, которые:

имеют установленную инвалидность ;

; временно непригодны к военной службе (при наличии электронного решения ВВК);

(при наличии электронного решения ВВК); воспитывают ребенка с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы;

состоят в браке с человеком с инвалидностью I–III группы ;

; самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка ;

; являются родителями трех и более детей;

ухаживают за тяжелобольным ребенком или другим членом семьи ;

; являются опекунами недееспособных людей;

учатся в учебных заведениях (студенты, аспиранты);

(студенты, аспиранты); работают в учреждениях высшего, профессионального или общего среднего образования;

являются членами семей военнослужащих, имеющих ребенка.

Если сведения об основании для отсрочки еще не внесены в электронную систему, человек не имеет доступа к смартфону или же у него есть документы только в бумажной форме – подавать заявление придется в ЦПАУ.

Согласно действующему законодательству, после 1 ноября прошлого года бумажные справки с оттисками печатей не являются обязательными документами. Для подтверждения отсрочки достаточно иметь электронный военно-учетный документ в Резерв+.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кому из мужчин могут вручить повестку в марте.

Также мы объясняли, что делать в случае, если есть отсрочка, но Резерв+ показывает розыск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!