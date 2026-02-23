Кто может оформить отсрочку от мобилизации онлайн: названы все категории
Граждане, имеющие право на отсрочку во время всеобщей мобилизации в Украине, могут сделать это онлайн. Для этого следует воспользоваться приложением Резерв+.
Подать заявку на отсрочку онлайн могут украинцы, подпадающие под одну из определенных действующим законодательством категорий. Подробности сообщили в Черниговском областном ТЦК и СП.
Как оформить отсрочку в цифровом формате
Услуга по оформлению отсрочки от мобилизации в очном формате доступна в ЦПАУ. Получить же ее без необходимости куда-то идти можно с помощью приложения Резерв+.
Стоит помнить, что в случае, если информация об основаниях для отсрочки есть в государственных реестрах и не требует дополнительного подтверждения, она продлевается автоматически.
Подать заявление на отсрочку через Резерв+ могут граждане, которые:
- имеют установленную инвалидность;
- временно непригодны к военной службе (при наличии электронного решения ВВК);
- воспитывают ребенка с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы;
- состоят в браке с человеком с инвалидностью I–III группы;
- самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;
- являются родителями трех и более детей;
- ухаживают за тяжелобольным ребенком или другим членом семьи;
- являются опекунами недееспособных людей;
- учатся в учебных заведениях (студенты, аспиранты);
- работают в учреждениях высшего, профессионального или общего среднего образования;
- являются членами семей военнослужащих, имеющих ребенка.
Если сведения об основании для отсрочки еще не внесены в электронную систему, человек не имеет доступа к смартфону или же у него есть документы только в бумажной форме – подавать заявление придется в ЦПАУ.
Согласно действующему законодательству, после 1 ноября прошлого года бумажные справки с оттисками печатей не являются обязательными документами. Для подтверждения отсрочки достаточно иметь электронный военно-учетный документ в Резерв+.
