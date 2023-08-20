Кто из мужчин по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам может уехать за границу: разъяснение

В Украине происходит изменение правил выезда за границу для мужчин. Согласно новому решению правительства, предполагается разрешить пересечение границы еще одной категории граждан, обязанных служить в армии.

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OBOZREVATEL узнал, кому разрешают выезд из Украины и для кого нужно разрешение. В условиях военного положения и провозглашенной всеобщей мобилизации в Украине, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет рассматриваются как подлежащие военной обязанности и могут быть подвергнуты мобилизации. Согласно закону, им запрещен выезд за границу, за исключением ситуаций, предусмотренных законодательством.

Постановление КМУ № 57 определяет список категорий военнообязанных мужчин, и даже действительных военных, которым разрешено покидать Украину во время военного положения и основания, на основе которых они могут это сделать.

Согласно информации, опубликованной постоянным представителем Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарасом Мельничуком, будет разрешен выезд за границу для определенной категории мужчин. Ранее в законодательстве были внесены изменения, позволяющие этой группе мужчин покинуть военную службу во время действия военного положения.

"Сняты ограничения на пересечение государственной границы членами семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время проведения антитеррористической операции", — говорит Мельничук.

Указанная группа мужчин обладает правом на отсрочку от мобилизации согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также имеет право на освобождение от военной службы согласно статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Запрет на выезд мужчин за границу — кого не касается

Запрет на выезд за границу во время военного положения касается военнообязанных, поэтому есть несколько категорий мужчин, которые могут покидать Украину, это:

мужчины до 18 лет и после 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет, которые имеют статус лица с инвалидностью, утвержденный в Украине;

мужчины от 18 до 60, которые постоянно проживают за границей и имеют соответствующую отметку об этом в паспорте;

Выезд мужчин за границу — кому разрешен в Украине

Во время военного положения выезд за границу регулируется законом № 57, в котором предусмотрено, что военнообязанные имеют основания на пересечение границ по следующим категориям:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

по профессии;

для помощи ВСУ;

госслужащие;

Таким образом, выезд за границу мужчинам разрешен в следующих случаях:

Госслужащие

При наличии соответствующих документов, в командировку:

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;

руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

Председатель и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

Председатель и члены Счетной палаты;

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители;

народные депутаты Украины;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

Председатель Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители;

Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного Суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

По состоянию здоровья

лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, которые проживают (находятся) в учреждениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания;

лица из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, которые позволяют выезд;

лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены с воинского учета по решению ВВК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы с ТЦК, которые доказывают это;

По семейному положению

Отец, опекун или усыновитель:

при наличии трех и более несовершеннолетних детей;

при наличии детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью;

одинокий отец, который самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет;

опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен, — один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью І или ІІ группы;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

Мужчина:

если родственники мужа/жены нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и человек обеспечивает и заботится об этом члене семьи, что подтверждается документами;

если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд нужны документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода;

Для помощи ВСУ

водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

По профессии

военные в отпуск — при наличии документов о разрешении из воинской части;

работники учреждения ухода, состоящие на воинском учете, из расчета один человек на 25 лиц с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания; работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал — в командировку или на обучение;

водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

Ограничения работы системы Шлях

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач сообщил NV, что правительство провело консультации с Объединенной вооруженной атакой (ОВА) и волонтерами, чтобы выявить области, требующие улучшений в законодательстве. Целью было сбалансировать внесение изменений так, чтобы не нарушить эффективность функционирования системы "Шлях", но одновременно усилить контроль и ограничить возможности коррупции.

Предусматриваются следующие изменения:

1. Разграничение полномочий ОВА и Министерства в зависимости от категорий грузов.

Исходя из этой информации, можно сделать вывод, что Министерство будет отвечать за предоставление военной гуманитарной помощи. Планируется оставить областным администрациям текущие полномочия в этом вопросе. Это включает подачу заявлений о предоставлении "гуманитарной помощи" как для населения, так и для военнослужащих.

Однако, в отношении обращений в ОВА добавят принцип территориальности — так не получится подать заявление сразу в несколько ОВА и Министерство.

2. Единая процедура и сроки рассмотрения заявлений.

На данный момент законодательство не содержит точных требований к заявлениям о военной гуманитарной помощи. Кроме того, отсутствует четкая процедура и сроки рассмотрения этих заявлений. Однако правительство планирует внести изменения, предложив утвердить строгую форму заявления в электронной форме. Эта форма будет включать дополнительные сведения, подтверждаемые квалифицированной электронной подписью (КЭП), а также документами, подтверждающими цель выезда.

3. Сократить срок пребывания мужчины в системе Шлях и введение эффективного контроля.

Сейчас мужчины находятся в систему 6 месяцев, и если они не возвращаются в Украину, разыскивать их начнут через полгода после выезда. Правительство предлагает сократить сроки выезда по системе Шлях до 3 месяцев.

Систематический контроль поможет устанавливать, вернулся ли человек вообще из-за границы, а также позволит эффективно противостоять злоупотреблениям отдельными организациями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине завершилась масштабная проверка ТЦК и СП, после которой президент Владимир Зеленский поручил уволить всех областных военкомов. Вероятно, в дальнейшем начнется очистка районных и городских территориальных центров комплектования.

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