Я не про обстріли наших областей і не про дірки в Чонгарських мостах, які вчора залишили наші козаченьки декількома точними ракетами Storm Shadow і навіть не про невиліковних косоротих, які все одно їдуть до окупованого Криму і дітей везуть - хоча всі наші попереджають: там небезпека, всі мости будуть знищені, окупантам не буде куди відступати, готуйтеся рятуватися на байдарках. Ну чи на кружках. Бо все інше ми будемо збивати і палити. Все, закінчилися ваші "крымские каникулы", тупорила худоба. ЗСУ прийде, так і знайте.

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Ні, я про інше. Верхівка орчатні розуміє, що Крим та окуповані території на материку їм прийдеться залишати і зараз активно вивозить все цінне з музеїв, лікарень і т.д. Грабують відкрито, не ховаючись. З музеїв - під шумок реставрації та виставок. Нахабно, не дивлячись на Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей в разі збройного конфлікту, і конвенцію ЮНЕСКО, і конвенцію про переміщення культурних цінностей.

Вивозять з кримських музеїв, вивозять з Кам'яної Могили під Мелітополем, вивозять все, що є цінне.

Вони ніяк не нажеруться. Коли починаєш читати про історію - всі наші цінні ікони, які зараз в москві в них скрєпно-сакральні - вивезені з України: і Вишгородська богоматір - вони її називають "Владимирской", і печерська Велика Панагія - Богоматір, яка в них "Ярославська", тьфу, простигосподи.

Корсунське Благовіщення перейменували в "Устюжское".

Микола Чудотворець, Святий Георгій, Дмитро Солунський - там купа ікон, які вони вкрали і вважають "своїми". А ми всі роки мовчали - бо ж, курва, "одиннарот" і релігія - це те, на що вони нас вже 400 років купляють як овець.

Я вже мовчу про скіфське золото з наших курганів - Середнє Подніпров'я в древності називали Долиною Царів: там курган на кургані. Також орчатня вивезла майже все. Є дивна історія про археолога Бориса Мозолевського, який знайшов скіфську пектораль вишуканої краси і заховав в багнюку, щоб її не вивезли до москви і вона залишилася в Україні. Це були радянські часи.

Ну, а вам красиве в стрічку. Також вкрадене. Зараз в ермітажі. Золотий гребінь скіфських часів з кургану Солоха біля Великої Знам'янки в Запорізькій області. Зараз окупована територія. На лівому березі Дніпра. Це те, що орчатня хоче залишити собі - так хоче, що кров з зубів в них тече.

Колись люди будували кургани - вони думали, що предки, поховані в них, захищають живих. Кургани захоплені. Біси грабують і продовжують свій кривавий бенкет. В нас одна надія і віра - Збройні Сили України. Допомагаємо невпинно. Іншого виходу в нас нема, щоб вижити. З бісами не домовляються.