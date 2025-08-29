Кровавый удар РФ по Киеву унес жизнь работницы городской прокуратуры: подробности

В среду, 28 августа, атака страны террориста по украинской столице унесла жизнь работницы городской прокуратуры Марии Бурдюх. Женщину достали живой из-под завалов, но она умерла в больнице.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Там выразили искренние соболезнования родным Марии и всем, кто сегодня потерял близких.

"Спасатели до сих пор работают на местах обстрела и разбирают завалы. К сожалению, количество погибших и пострадавших может возрасти. Одна из тех, чью жизнь забрали россияне – работница Киевской городской прокуратуры Мария Юрьевна Бурдюх. От полученных травм она умерла в Больнице скорой медицинской помощи. Светлый человек", – говорится в сообщении.

В ОГПУ отмечают, что оккупационные войска продолжают прицельно бить по мирному населению. В частности, по домам и школам, больницам. Россияне продолжают совершать геноцид.

"Органы прокуратуры сделают все, чтобы каждый исполнитель, каждый, кто отдает преступные приказы убивать украинцев, был идентифицирован и понес справедливое наказание. Светлая память всем погибшим", – резюмировали печальное известие в Офисе генпрокурора.

Ранее сообщалось, что во время террористической атаки россиян на украинскую столицу ночью 28 августа погибла участница киевского фольклорного ансамбля "Громица". Женщину звали Вера Тулупова.

Что известно об обстреле Украины 28 августа

Ночью Россия атаковала Киев ударными БПЛА, баллистикой и "Кинжалами". В Дарницком районе разрушена пятиэтажка.

Известно о 23 погибших и десятках пострадавших. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.

В столице также повреждено здание, где расположена миссия Евросоюза. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что это является прямым нарушением Венской конвенции, и призвал мировое сообщество отреагировать.

К месту попадания в дом в Дарницком районе прибыли иностранные дипломаты, чтобы увидеть последствия террористической атаки.

29 августа в Киеве объявлен днем траура по жертвам российского обстрела.

Кроме того, враг ночью ударил по парку скоростных поездов. В частности, уничтожен поезд "Интерсити+" Киев – Харьков, что стало первым случаем потери поезда Hyundai, закупленного в 2012 году.

В Винницкой области из-за вражеской атаки на критическую инфраструктуру почти три десятка населенных пунктов остались без света.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг армия РФ морскими дронами поразила корабль ВМС ВСУ "Симферополь" в устье Дуная. Один член экипажа погиб, несколько получили ранения, еще нескольких ищут.

