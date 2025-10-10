Кризисные периоды развития ребенка: Фонд Рината Ахметова проведет онлайн-тренинг

Фонд Рината Ахметова в рамках программы "Сиротству – Нет!" приглашает родителей-воспитателей детских домов семейного типа, усыновителей, приемных родителей, опекунов и патронатных воспитателей присоединиться к онлайн-мероприятию "Теплые встречи".

Тема мероприятия: "Кризисные периоды развития ребенка"

Дата и время проведения: 30 октября 2025 года (четверг), 14:00 – 16:00.

Спикерка: Анна Бурик, методист, тренер Киевского городского центра социальных служб.

Формат: онлайн на платформе Microsoft Teams

Регистрация по ссылке.

Кризисные периоды развития ребенка — это естественные этапы быстрых изменений и переломов, которые сопровождаются активным развитием мозга, изменением поведения, интенсивными эмоциональными состояниями и повышенными вызовами для взрослых. По данным психологии развития, таких кризисов насчитывается несколько ключевых: в возрасте 1 года, 3 лет, 7 лет, подростковый возраст (12–14 лет) и переход к взрослой жизни (16–18 лет). Каждый из этих этапов имеет свои особенности: от формирования базового доверия и безопасности в раннем возрасте до поиска идентичности и самостоятельности в подростковом периоде.

Понимание природы кризисных периодов помогает родителям и педагогам поддерживать ребенка, снижать уровень тревоги и конфликтов, а также создавать условия для гармоничного развития.

Во время встречи участники узнают о:

– основных этапах развития ребенка от 0 до 18 лет и способах эффективной поддержки на каждом из них;

– кризис как испытание или ступеньку развития;

– возрастные кризисы и роль взрослых в их преодолении;

– практические советы для поддержки ребенка и себя во время кризисов.

Участники также получат полезные методические материалы и практические рекомендации для дальнейшей работы с детьми.

Фонд Рината Ахметова уже 20 лет работает, чтобы каждый ребенок рос в любви и безопасности. Благодаря программе "Сиротству — нет!" почти 11 тысяч детей в Украине нашли свои семьи.

Следите за новостями Фонда на сайте.