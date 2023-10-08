Сегодняшняя (7 октября – Ред.) невиданная с 2006 года (атака на Израиль – Ред.) является подарком террористов ХАМАС и ФСБ ко дню рождения кремлевского карликового фюрера. Тот, кто считает, что это обычное совпадение, или человек наивный, или плохо знает москву. А то, что атака организована и, возможно, финансирована именно московскими спецслужбами – здесь к бабушке гадать не ходи.

Далее текст на языке оригинала.

У москві завжди полюбляли символізм та різноманітні трудові і воєнні "подвиги" до певних дат. Під час ДСВ Київ брали до річниці "Великої Жовтневої соціалістичної революції". Поклали у землю та потопили у Дніпрі майже 120 тисяч солдатиків. Берлін брали до "пролетарського свята" 1 травня, але трохи не встигли. Ціна цього злочинного, нікому не потрібного штурму – близько 100 тисяч солдатських життів.

Видео дня

Іноді такий "символізм" призводив до біди. Так, 24 жовтня 1960 року в результаті вибуху під час випробувань нової міжконтинентальної балістичної ракети Р-16 загинуло мінімум 78 осіб на чолі з командувачем ракетними військами стратегічного призначення маршалом Нєдєліним. Старт ракети підганяли до 7 листопада, поспішали і отримали моторошну катастрофу.

Таких прикладів можна набрати десятки й сотні. Нинішній московський режим нічим від радянського в цьому плані не відрізняється. Дат нападу на Грузію та Україну це лише підкреслюють.

Цікаво, чи зробить "великий друг путіна" ізраїльський прем`єр Нетаньяху вигляд, що не знає і не підозрює звідки ноги усього цього ростуть? Як гадаєте?