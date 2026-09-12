Красивые и ароматные: какие растения создадут естественную изгородь в вашем дворе

Живая изгородь может не только скрыть двор от посторонних глаз, но и превратить его в уютный зеленый уголок, наполненный ароматами цветов. Для этого подходят кустарники, лианы и даже небольшие деревья, которые со временем образуют плотную естественную стену.

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Эксперт по садоводству Меган Макконнелл из Monrovia и специалист по садоводству Лора Айриш-Гансон из University of Minnesota Extension назвали растения, которые особенно хорошо сочетают в себе декоративность, аромат и способность создавать естественное укрытие. В то же время перед посадкой важно учесть климат: часть теплолюбивых видов подходит только для южных регионов или выращивания в контейнерах.

Глициния

Глициния – один из самых эффектных вариантов для забора, перголы или беседки. Ее длинные побеги быстро оплетают опору, а весной и в начале лета покрываются крупными гроздьями ароматных цветов.

Меган Макконнелл советует направлять лиану по прочной шпалере, арке или ограде. Так растение получает достаточно пространства, а его свисающие соцветия становятся особенно заметными.

Глициния любит солнечные места, плодородную, хорошо дренированную почву и регулярный полив в периоды засухи.

Сирень

Обыкновенная сирень способна выполнять сразу две функции – весной наполнять сад ароматом и в течение теплого сезона скрывать участок густой листвой.

Несколько кустов, посаженных в ряд, со временем образуют довольно плотную изгородь. Лора Айриш-Гансон отмечает, что сама выращивает сирень именно как естественный экран, контролируя ширину кустов с помощью обрезки.

Лучше всего сирень цветет на открытом солнечном месте. При этом важно не обрезать ее осенью, поскольку цветочные почки следующего сезона формируются заранее.

Золотистая смородина (порички золотистые)

Золотистая, или душистая, смородина – интересный вариант для тех, кто хочет совместить декоративную изгородь с съедобными плодами.

Куст покрывается небольшими желтыми ароматными цветками, которые привлекают насекомых-опылителей. Позже на растении созревают ягоды, пригодные для употребления в свежем виде и приготовления варенья или других домашних заготовок.

Куст достаточно хорошо разрастается и со временем может сформировать густую зеленую стену.

Декоративная яблоня

Декоративные яблони весной покрываются большим количеством цветов, а затем образуют маленькие яркие плоды, которые часто остаются на ветвях до наступления холодов.

По словам Лоры Айриш-Гансон, такие деревья ценятся не только за цветение, но и за аромат. Они также привлекают птиц и могут стать частью высокой естественной изгороди. Большинство декоративных яблонь нуждается в солнечном месте и почве, в которой не застаивается вода.

Гардения

Любителям особенно насыщенных ароматов подойдет гардения. Ее белые цветы обладают сильным сладким запахом, а густая темно-зеленая листва придает кусту декоративность даже после окончания цветения.

Макконнелл называет гардению растением, придающим саду романтичности. После цветения куст можно подстригать, поддерживая желаемую форму.

Однако гардения очень теплолюбива. В большинстве регионов Украины её безопаснее выращивать в контейнере и переносить на зиму в защищённое помещение.

Плетистые розы

Если во дворе уже есть забор, арка или прочная шпалера, их можно превратить в цветущую ширму с помощью плетистых роз.

Они быстро заполняют вертикальное пространство, а в зависимости от сорта могут цвести практически в течение всего тёплого сезона.

Сортов очень много – от нежно-розовых до насыщенно-красных, с сильным ароматом или почти без запаха. Поэтому эксперты советуют подбирать конкретное растение в соответствии с климатом, размером опоры и желаемой высотой.

Османтус

Османтус – вечнозеленый кустарник с блестящими листьями и небольшими светлыми цветками с ярко выраженным сладким ароматом.

Из него можно формировать плотные живые изгороди, которые остаются зелеными в течение года. Растение хорошо переносит стрижку и постепенно образует густую крону.

Однако османтус теплолюбив, поэтому для регионов с морозными зимами это не самый простой вариант. Ему лучше подходит мягкий климат или защищенное место.

Лавр

Еще один ароматный вечнозеленый вариант – лавр. Его листья содержат эфирные масла и обладают хорошо знакомым пряным ароматом.

Макконнелл отмечает, что лавр легко формировать: из него создают живые изгороди, фигурные кусты или выращивают в больших контейнерах.

Для Украины последний вариант особенно практичен, ведь лавр плохо переносит сильные морозы. Летом его можно выставлять на террасу или во двор, а перед наступлением холодов переносить в помещение.

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