Видео дня
Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого и свежего вкуса
Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления очень вкусных закусок, а также салатов. Стоит отметить, что они идеально сочетаются со всеми овощами, зеленью, а также соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата со свежими овощами и зеленью.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 250 г
- помидор 2 шт.
- болгарский перец 1-1,5 шт.
- сыр твердый 100 г
- яйца вареные 2-3 шт.
- чеснок – 1-2 зуб.
- майонез 72%
- соль, перец по вкусу
- зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Все продукты порезать в произвольной форме, сыр или мелко порезать или потереть на крупную терку. Добавить майонез, посолить, поперчить и все перемешать и можно есть.
Но, лучше поставьте блюдо в холодильник минимум на 30 минут!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: