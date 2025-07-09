УкраїнськаУКР
русскийРУС

Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого и свежего вкуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
489
Рецепт блюда

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления очень вкусных закусок, а также салатов. Стоит отметить, что они идеально сочетаются со всеми овощами, зеленью, а также соусами.

Видео дня
Крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата со свежими овощами и зеленью.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 250 г
  • помидор 2 шт.
  • болгарский перец 1-1,5 шт.
  • сыр твердый 100 г
  • яйца вареные 2-3 шт.
  • чеснок – 1-2 зуб.
  • майонез 72%
  • соль, перец по вкусу
  • зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Все продукты порезать в произвольной форме, сыр или мелко порезать или потереть на крупную терку. Добавить майонез, посолить, поперчить и все перемешать и можно есть.

Ингредиенты для салата

Но, лучше поставьте блюдо в холодильник минимум на 30 минут!

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: