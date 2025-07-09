Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого и свежего вкуса

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления очень вкусных закусок, а также салатов. Стоит отметить, что они идеально сочетаются со всеми овощами, зеленью, а также соусами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата со свежими овощами и зеленью.

Ингредиенты:

крабовые палочки 250 г

помидор 2 шт.

болгарский перец 1-1,5 шт.

сыр твердый 100 г

яйца вареные 2-3 шт.

чеснок – 1-2 зуб.

майонез 72%

соль, перец по вкусу

зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Все продукты порезать в произвольной форме, сыр или мелко порезать или потереть на крупную терку. Добавить майонез, посолить, поперчить и все перемешать и можно есть.

Но, лучше поставьте блюдо в холодильник минимум на 30 минут!

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