'Косил от армии, но карма': Безуглая разозлила украинцев постом о парне, которого РФ убила ударом по Киеву

Народный депутат Марьяна Безуглая отличилась очередным скандальным заявлением в социальной сети. В этот раз народная избранника выдала, что 31-летнего Дмитрия Исаенко, которого россияне убили ракетой в собственной квартире, настигла "карма".

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При этом депутат решила, что мужчина "косил от армии". Свое циничное заявление она опубликовала в Facebook.

Безуглую возмутило, что убитый россиянами киевлянин был студентом первого курса магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья в государственном университете имени Михаила Драгоманова. К слову, согласно действующему законодательству, мужчина имел право на получение образования степени магистра.

По словам народного депутата, таким циничным заявлением она решила показать, что отстаивает права сотен тысяч военных. Безуглая отметила, что украинские военнослужащие погибают, в частности, из-за глупых решений, но об этом никто не говорит.

Не удивительно, что столь циничное высказывание парламентария после массового убийства жителей Киева страной-террористом возмутило украинцев. Пользователи соцсети отметили, что Безуглая должна проявить хотя бы минимальное уважение к горю родителей, которые потеряли ребенка.

Также украинцы попытались узнать, на чем основывается логика Безуглой. На вопрос о том, что всем, кто не служит в ВСУ, нужно умереть, нардеп ответила, что рано или поздно все умрут.

Кроме того, депутата упрекнули, что подобные посты, тем более после трагедии, которую принесла Россия очередным массированным обстрелом, еще больше раскалывает украинское общество.

Однако после возмущения украинцев Безуглая решила добавить еще несколько новых постов в Facebook. Она заявила, что всех, кто не работает на победу ждет социальная и физическая смерть. Также она призвала украинцев "проснуться или умереть и стать зомби". При этом Безуглая заявила, что впереди нашу страну ждет еще более сложные времена.

Вдобавок Безуглая пожаловалась, что когда выходит на улицу, то видит "здоровых тридцатилетних мужчин". Она заявила, что обществу плевать на сроки службы, поэтому данную тему нужно поднимать. Также нардеп в очередной раз призвала начать мобилизовать женщин.

Ранее стало известно имя парня, погибшего 17 июня в результате удара войск РФ по жилому дому в Киеве. Мир облетели фотографии родителей молодого киевлянина, которые весь день ждали чуда – спасения сына, – которого так и не произошло.

Напомним, аварийно-поисковые работы на местах ударов войск РФ в Киеве 17 июня продолжались всю ночь: спасатели под завалами многоэтажки в Соломенском районе нашли тела еще 12 человек. Общее количество жертв только в этом доме достигло 21.

Тем временем в России цинично похвастались ударом по Украине, в результате которого погибли десятки человек в Киеве и Одессе.

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